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歡慶開館30年 三義木雕博物館「30週年館慶特展」開幕

經濟日報／ 記者宋健生／苗栗即時報導
開幕儀式上，木雕館設置由木雕專著畫冊堆疊成的《書山‧學海》藝術裝置。圖／三義木雕博物館提供
開幕儀式上，木雕館設置由木雕專著畫冊堆疊成的《書山‧學海》藝術裝置。圖／三義木雕博物館提供

三義木雕博物館開館30周年，特別舉辦「30週年館慶特展」，並於9日開幕，展出30年來木雕館發揮博物館功能，實踐木雕產業薪傳與開創的任務使命，帶領觀眾回顧、認識、分享木雕館為台灣社會所蒐藏、保存、展示及推廣木雕技藝與木雕藝術品，以及木雕藝師們的生命故事。

今天的開幕式，官、產、學界代表齊聚一堂，包括苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫、三義鄉長呂明忠、國立台灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、裕隆汽車副總經理羅文邑、西湖渡假村董事長鄭順福、三義木雕協會理事長沈培澤、台灣木雕協會理事長曾俊豪、策展人張富峻等人。

聯合民族管弦樂團團長黎俊平，為館慶特展編導「婆娑」表演節目，震撼人心的擊木聲響，引導傳達台灣木雕師們專注鑿刻雕作的匠人精神，五名管弦樂樂手及現代舞者交織演繹著木雕館30年的扎根、茁壯與拓展。

開幕儀式上，木雕館設置一座由歷年出版木雕專著畫冊堆疊成的《書山‧學海》藝術裝置，現場貴賓們手持書冊、放上書山、往上疊高，象徵著產官學各界人士給予木雕館成長路上的支持與鼓勵。

陳斌山表示，三義木雕博物館1995年創建時，以三義鄉蓬勃的木雕產業為主題特色，是全台唯一以木雕為主題的博物館。2003年擴建二館啟用，透過舉辦國際交流展、國際木雕競賽、木雕薪傳創作營及木雕藝術節等大型計畫，將本館形塑成為一座以蒐藏、保存、展示，及推廣全台灣及世界各地、兼及傳統與當代形式的木雕文物與藝術品博物館。

木雕館不僅為國人開拓木雕藝術展覽新視野，更肩負起台灣木雕產業與技藝接班傳承的任務使命。去年木雕館完成第二次博物館評鑑，獲得文化部及博物館專家學者再次肯定。

此次館慶30特展，自即日起於一館1、2樓展出歷屆木雕競賽得獎作品、木雕藝術薪傳創作營學員作品，以及館務發展累積成果。另為響應木雕館30周年館慶，三義木雕協會於二館3、4樓展出「精雕細鑿‧三義獻藝—2025苗栗縣三義木雕協會會員聯展」，台灣木雕協會於一館地下1樓展出「永續—2025台灣木雕協會會員聯展」。

今年為三義木雕博物館開館30週年，特別舉辦「30週年館慶特展」。圖／三義木雕博物館提供
今年為三義木雕博物館開館30週年，特別舉辦「30週年館慶特展」。圖／三義木雕博物館提供

博物館 文化部 苗栗縣 觀光

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