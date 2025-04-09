中壢區漁會三巨頭出爐 不讓三接侵害漁民權利是目標

桃園市中壢區漁會今召開第19屆第1次理、監事會議，成功選出漁會三首長，理事長為楊鎮瑋及常務監事朱逸銘，並由新理事會續聘總幹事黃德汶，中壢區漁會屆次改選程序順利完成；農業局長陳冠義出席祝賀，並立即偕同三首長視察關心永安漁港工程。

農業局長陳冠義今前往中壢區漁會，給予新任理事長、常務監事及總幹事最高祝賀，同時勉勵新任三首長持續為漁民發聲、增進福祉。

市府與漁會是緊密夥伴關係，未來也會持續攜手推動桃園漁業永續、漁港環境再造及多元利用，促進漁港經濟繁榮。

楊鎮瑋為捕魚第3代，這次當選他表示，漁會跟台灣中油公司的第三座液化天然氣接收站會未來還有許多競合關係，漁民的權利一定會協助爭取。

黃德汶說，續任總幹事一職，會持續努力讓觀光漁市營運良善，並維持漁會獲利，漁市周邊的發展及建設也會協助來爭取，更優化整體漁港環境。

陳冠義也偕同新任三首長前往永安漁港，視察漁港各項設施，關心近期完工的北岸圍堤工程，共同研商未來發展規畫。

陳冠義表示，永安漁港是中壢區漁會轄區內唯一漁港，或中央評鑑為「三星漁港」，也是台灣唯一以客家族群為主體的漁港，但長年飽受淤積問題影響甚深，為改善疏濬土方去處問題，中央與市府共同挹注2.2億元經費，施作永安漁港北岸圍堤工程，圍堤長度共610公尺，預計今年6月配合永安漁港疏濬工程啟用，未來將可疏運22萬立方的淤積土方。