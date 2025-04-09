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桃園民眾捐復康巴士 社會局盼滿足身心障交通需求

中央社／ 桃園9日電

桃園市政府社會局今天表示，復康巴士搭乘需求逐年攀升，113年度總營運達39萬5355趟次，市府復康巴士共193輛，預計在7月可達200輛，盼滿足桃園市身心障礙者交通接送需求。

社會局在巿府舉行「魯李霜子及魯淑慧女士捐贈復康巴士」儀式，社會局表示，目前桃園市身心障礙者人數逾9萬人，中重度以上者逾3萬人，復康巴士搭乘需求逐年攀升，113年度總營運達39萬5355趟次，平均每月3萬2946趟次，成長率達7.52%，今年1至3月與去年同期相比也增加1900餘趟次，服務成長率達2.23%。

社會局說，市府目前有193輛復康巴士，可滿足9成5以上身障者預約訂車服務，市府將持續擴大復康巴士實際運營車隊數，預計在7月可達200輛，期盼透過公部門與民眾合作讓更多復康巴士加入，滿足桃園市身心障礙者交通接送需求，今天獲贈的復康巴士則將投入南桃園區營運車隊。

社會局指出，其實魯淑慧女士的丈夫葉劉志光在106年就曾捐贈1輛復康巴士，並將車輛取名為「新屋號」以報答故鄉栽培之恩。這次魯淑慧及其家人再捐贈1輛市價約新台幣130萬元的復康巴士，期盼為桃園市的身心障礙者提供更安全、便利的接送服務。

魯淑慧表示，這份捐贈源自父母長期以來的教導，當自身有能力時也應為社會盡一分心力，她也感謝市府提供機會，讓她與母親魯李霜子的心意可以轉化為實際幫助，為桃園市的弱勢團體帶來暖心力量。

桃園市長張善政利用主持市政會議的機會，頒發「魯李霜子及魯淑慧女士捐贈復康巴士獎座」。張善政感謝魯姓家族的善舉，復康巴士提供身心障礙朋友外出、就醫時極大幫助，市府也會善用民眾所捐贈車輛，以建構更友善、進步的宜居城市。

巴士 成長率

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