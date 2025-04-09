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廟會繞境進入高峰期 桃園輔導遶境要點預計16日上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。本報資料照片
桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。本報資料照片

桃園市政府管制宗教慶典煙火噪音，訂定「輔導宗教遶境活動作業要點」，並設計檢核表要求宮廟自主管理，但近日已進活動高峰，許多宮廟不見規定出爐，擔心觸法，民代也關切；民政局表示，預計16日發布實施，登記在案與未登記都一體適用。

為減少燃放爆竹煙火噪音影響民眾生活品質，桃園市政府去年就開始研議輔導宗教遶境活動作業要點，將全市52處密集住宅區納入噪音管制區，全天候禁止燃放高空煙火，違者可依噪音管制法開罰。

不過，許多宮廟近日準備繞境進香，卻不見相關辦法規定。有宮廟擔心規畫好的路線因要點突然上路被迫緊急調整，更擔心誤闖「雷區」挨罰，民代則盼市府在傳統宗教活動與民眾生活品質之間找到平衡點。

桃園市議員黃敬平表示，4、5月是廟會繞境高峰，桃園不少宮廟緊鄰社區大樓，甚至旁邊就是醫院，以平鎮為例，義民廟、三崇宮就會碰到問題，人口高密度住宅區的界定標準要明確，並詳細告知各宮廟遵循，否則會讓人無所適從；議員周玉琴也關心市府管制52處在哪，指民間有聲音反映「政府管那麼多幹嘛」。

議員謝美英則表示，市府目前檢核對象只有310家立案宮廟，而桃園未立案神壇有749家、宗教聚會所131家、未登記寺廟（含土地公廟）1801家，距離真正落實管理還有很大一段路，希望市府加強宣導。

桃園副市長蘇俊賓表示，52處人口密集處會以正面表列方式呈現，明確禁止那些地方不能燃放高空煙火，相關規定去年開始就和各宮廟協調，多半能接受，會盡量在傳統宗教文化與民眾生活品質之間找到平衡點。

民政局表示，輔導繞境作業要點預計16日發布實施，主要是將各行政機關對遶境活動的管制辦法整合起來，讓民眾能一目了然，但要點不具罰則，違規或違法行為會回歸業管單位裁處。另外，作業要點一體適用，即使是未立案宮廟，申請繞境路權時，也必須檢附自主檢核表，代表知悉相關規定。

桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為維護民眾生活品質，訂定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，預計16日發布實施。記者陳俊智／攝影

噪音 桃園 遶境

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