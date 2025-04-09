竹縣寶山鄉部分區域4/15停水 350戶受影響8小時
台灣自來水公司今天表示，為配合管線遷移工程，新竹縣寶山鄉部分區域從4月15日上午9時至下午5時將停水共8小時，影響約350戶，民眾可多留意並提早儲水備用。
台灣自來水公司發布新聞資料指出，第三區管理處辦理擴建計畫管線遷移工程，將從4月15日上午9時至下午5時將停水共8小時，停水區域包含有寶山鄉的大坪一路、大坪三街、大坪二街、大坪五街、大坪路。
台灣自來水公司說，停水範圍還有大雅一街、大雅三街、大雅二街、大雅路一段、大雅路二段、竹園路、雙園一街、雙龍路。
台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。
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