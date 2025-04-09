桃園市中壢區人本示範道路施工中 地方憂改變增事故

桃園市中壢區人本示範道路龍慈路（龍岡路三段至中山東路三段），將原人行道淨寬約1.5至1.8公尺，調為3.3公尺，去年10月開工，預計今年6月中完工，不過有民眾反映龍慈路道路縮減、人行道拓寬後，擔心事故頻率上升。桃園市養工處回應，針對施工中動線如工程機具進出時會前後拉漸變段維持管制，並且搭配現場交維人員引導。

因龍慈路都市計畫外延伸至台66橋下道路拓寬施工，加上鄰近中壢運動公園人流多，為讓所有人行道路寬相同，因此選定龍慈路（龍岡路三段至中山東路三段）施作，雙向共計3.4公里，去年10月21日開工，預計今年6月中完成，目前進度6成，契約金額約8422萬餘元，此案屬前瞻計畫經費，由內政部國土署補助82%、桃園市政府自籌18%。

市議員梁為超表示，近期接獲許多民眾反映龍慈路道路縮減、人行道拓寬後，路型因此改變，擔心用路人看不清，事故率上升，希望相關單位工程施作可以調整，確保民眾行車安全。

養工處說，原人行道淨寬約1.5至1.8公尺依路型漸變寬度，改善後為3.3公尺寬，增加部分利用路肩空間整合停車彎施作，車道數及停車格位沒有減少。

針對施工中動線，養工處表示，工程機具進出時會前後拉漸變段交通維持管制，並且搭配現場交維人員引導；另外針對人行動線部分，於還沒完工的路段會用型鋼護欄臨時行人動線維設，並掛設柔性告示牌告知用路人施工動線等資訊，夜間部分會放置閃燈並確保亮度足夠。

梁為超說，工程不僅讓路肩縮減，提升行人與停車空間，停車彎縮短行人穿越距離，也提醒民眾，要依照號誌行駛，不違規佔用人行道或停車區，並減速慢行，配合新道路設計，避免因速度過快導致事故。