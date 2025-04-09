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桃園公部門暑期工讀400名額 14日起報名

中央社／ 桃園9日電

桃園市政府就業職訓服務處辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供設籍桃園市且就讀國內各大專校院學生，公部門40個工讀單位共400個工讀名額，14日起受理報名。

就業職訓服務處今天發布新聞稿表示，今年首度採用報名時同步選填工讀單位志願機制，期提升志願分發效率，希望藉由計畫，提供桃園市大專青年學生安全的暑期工讀環境，累積職場實務經驗，市府各局處及所屬機關共40個工讀單位，總計400名工讀名額。

就業職訓服務處指出，今年度公部門暑期工讀受理報名期間自14日起至30日止，詳細資訊可上就業職訓服務處網站查詢，或自「公部門工讀」專區下載報名簡章及表單，只要設籍桃園市且就讀國內各大專校院在學學生都可報名。

就業職訓服務處預計5月19日公告初審合格名單，同月26日進行公開抽籤，6月18日公告志願分發結果，工讀期間從7月1日起至8月31日止，7月及8月薪資均為新台幣2萬8590元，但需自負勞保、健保費個人負擔金額。

桃園 青年

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