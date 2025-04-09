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苗縣唯一客家兒童舞蹈團成軍 今起開放招生報名甄選

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗市客家兒童舞蹈團今天上午在公所藝文中心舉行成軍發表及招生記者會，預計招收20名團員進行培訓及展演。圖／苗栗市公所提供
苗栗市客家兒童舞蹈團今天上午在公所藝文中心舉行成軍發表及招生記者會，預計招收20名團員進行培訓及展演。圖／苗栗市公所提供

苗栗市客家兒童舞蹈團今天上午在公所藝文中心舉行成軍發表及招生記者會，現場邀請多位姍姍舞藝坊可愛的小朋友表演舞曲，氣氛相當熱烈；公所表示，身為苗栗縣唯一客家兒童舞蹈團，未來除了固定團練，也會參加公開演出，傳承客家文化之美。

苗栗市客家兒童舞蹈團邀請姍姍舞藝坊的傅玉琴老師擔任藝術總監。公所表示，傅老師教學經驗超過30年，作育英才無數，師資群團隊教學上活潑用心，帶領小朋友們體會跳舞的樂趣，增加專注力及自信心。

預計招收15名正取、5名備取團員培訓及展演，即日起至4月20日開放網路報名，甄選對象為國小二年級至國小六年級學童，以設籍苗栗市者優先錄取，歡迎喜愛跳舞的學童報名。

市長余文忠表示，公所一直以來致力於推廣藝文教育，為了讓客家文化透過舞蹈薪火相傳，特別成立苗栗市客家兒童舞蹈團，免費培訓團員，課程中加入客家元素，並為孩子們打造專屬的學習與展演平台，讓他們在舞蹈中感受文化之美，展現客家精神，也誠摯邀請家長帶領孩子踴躍報名。

公所表示，未來苗栗市客家兒童舞蹈團除了固定團練，也會參加公開演出，傳承客家文化之美。圖／苗栗市公所提供
公所表示，未來苗栗市客家兒童舞蹈團除了固定團練，也會參加公開演出，傳承客家文化之美。圖／苗栗市公所提供

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