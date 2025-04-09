桃市府「智慧1號店」新機亮相 行銷在地零食、文創商品

為行銷桃園商品，市府陸續在1樓川堂打造主題商店「智慧1號店Taoyuan Hub One」、「ㄚ桃園哥」聯名商品販賣機外，最近又增設「桃園味」與「天光雜貨店」智慧販賣機，其中「桃園味」行銷桃園特色零食，「天光雜貨店」則精選15款桃園客家優質好物，從食品、生活用品到文創小物應有盡有，歡迎大小朋友一同體驗智慧選物的樂趣。

市府表示，「桃園味」智慧販賣機由經發局打造，販售桃園本地9家知名食品，販售商品包括77巧克力共和國曲奇餅乾、中祥食品的草莓季限定牛軋餅與雪花餅，以及手信霧隱城的日式蒸果子和星星樂、北田食品招牌鹹蛋黃蒟蒻糙米捲等品項，乖乖食品水蜜桃口味米乖乖，融入新屋稻米、水蜜桃與金桔檸檬；其他的食品包含豆之家元氣寶饌，佳麗果春季限定果乾，郭元益糕餅博物館磅蛋糕、法式牛軋巧克力。

天光販賣機則主打「天光研選，生活首選」宗旨，精選15款桃園客家優質好物，例如桃園市東勢庄文化協會香茅盒裝小掃把、「上家下屋手工皂」紅球薑活膚皂、奉茗堂以龍潭客庄紅玉紅茶爆米花；古風茶創新脈輪花茶洋甘菊x琥珀烏龍。

此外，隨著4月份兒童月的到來，桃市府新聞處也於智慧1號店推出「ㄚ桃園哥棉花糖機」，只要動動手指，就能輕鬆製作出專屬自己的美味造型棉花糖。

新聞處長羅楚東表示，智慧1號店設置象徵市府推廣在地特色產品與文化努力，無論是桃園味零食、客家文創商品，透過特色機台讓商店成為展示桃園魅力的重要窗口，智慧1號店未來將持續帶來更多創新活動，歡迎市民遊客一同體驗。