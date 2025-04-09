反映合理成本漲！新竹市體育場館預計調整營利性租借費用

為因應物價與營運成本的上升，新竹市府今指出，市立體育場館租借費用預計進行調整。這次調整僅針對非體育類的營利活動使用場地租借費用，預計調幅為現行費用2倍，不過，「一般體育類活動使用則維持原收費標準不變」，鼓勵民眾熱愛運動並提升全市運動風氣。

代理市長邱臣遠指出，新竹市體育場館租借費用已逾10年未調整，期間人事、水電與設施維運等成本皆大幅增加，審計室多次建議應合理調整，市議會議員亦有相關建議。市府致力於打造公平合理的公共資源使用環境，此次調整是為了讓使用者更有效分流，同時讓體育設施回歸體育本質，避免資源被商業活動過度佔用。

教育處說明，鄰近縣市於2021年即已調漲租金費用，目前新竹市體育場本次申請的調整方案，費率約為鄰近縣市現行收費的37%左右，仍具價格競爭力。以近期申請的某場家具展為例，其假日原租金為新台幣3萬元，調整後為6萬6千元，而對比鄰近兩縣市同類型場地租金分別為18萬元、17萬元，仍屬合理且低於鄰近縣市。

教育處指出，調整後的費用仍遠低於鄰近縣市，有助維持場館永續經營，也能確保市民與體育團體的使用權益不受影響。體育場長陳威任補充說明，過去10年場館未調整租金，此次也多次參考其他縣市標準，以求價格公正，調整後的方案仍具高度彈性與公益考量。