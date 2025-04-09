快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

聽新聞
0:00 / 0:00

賞鳥季來臨 黑面琵鷺、白琵鷺及小燕鷗現蹤香山濕地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供

春天是候鳥遷徙的季節，許多候鳥準備北返，新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺及超萌的小燕鷗，市府也邀請民眾前來賞鳥，其中金城湖更是賞鳥熱點，高蹺鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、大杓鷸、反嘴鷸、赤頸鴨、小水鴨等10多種候鳥都已報到。

新竹市產發處指出，除了黑面琵鷺，具有高人氣的超萌「小燕鷗」在香山濕地沙岸現蹤，據海保署調查資料顯示，香山濕地是北台灣重要的繁殖熱區，2024年沿岸就有超過100巢繁殖族群，是近年最多巢數紀錄，市府團隊每年4至7月皆會邀集志工加強濕地繁殖熱區巡護，守護小燕鷗繁殖，而金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。

產發處說明，小燕鷗是二級保育類，部分會過境河口及濕地覓食，捕捉小型魚類、甲殼類與軟體動物，繁殖季主要在4至7月，孵卵期約18至22天，幼雛由成鳥餵養20至24天，一直到幼鳥學會飛行才離開。近年小燕鷗選擇香山濕地沙岸繁殖，鳥蛋及幼雛在開闊的繁殖棲地容易成為獵捕對象，非常需要大家共同守護，確保繁殖成功。

新竹市代理市長邱臣遠表示，香山濕地是新竹市春遊賞鳥熱區，今年有30幾隻黑面琵鷺停留在賞蟹步道附近覓食休息，現在造訪賞蟹步道很有機會欣賞到黑面琵鷺英姿。歡迎大小朋友周末到新竹市來趟賞鳥小旅行，還可騎自行車漫遊17公里海岸線，前往賞蟹步道飽覽夕陽美景，享受生態春遊假期。

產發處呼籲，香山濕地北從客雅溪口南至與苗栗縣交界處，沿岸都是保護區範圍，保護對象是蟹類、貝類、軟體動物等野生底棲動物及鳥類，香山濕地豐富的生態是觀察及賞景寶地，非常適合從事生態旅遊，邀請市民同遊，並共同愛護大自然環境。

金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。圖／新竹市政府提供
金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供
金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。圖／新竹市政府提供
金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。圖／新竹市政府提供
具有高人氣的超萌「小燕鷗」在新竹香山濕地沙岸現蹤。圖／新竹市政府提供
具有高人氣的超萌「小燕鷗」在新竹香山濕地沙岸現蹤。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供
新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺。圖／新竹市政府提供

新竹 濕地 賞鳥

延伸閱讀

新竹縣市圖書館比醜？議員批竹市總圖外觀像廢墟爛尾樓

小燕鷗將來台築夏日樂園 海保署籲一同守護

誤認官方主辦...民眾狂致電新竹市消防局報名「小小消防員」

林鼎超告別基隆公職 感謝低潮時謝國樑給為民服務舞台

相關新聞

新竹縣市總圖挨批醜 分別提優化

新竹縣總圖鐵皮屋頂採用鋁合金板，挨批像鐵皮屋加蓋，新竹市圖書館總館也啟動原址重建，預計明年底完工，因整體木紋清水模外觀，...

反映合理成本漲！新竹市體育場館預計調整營利性租借費用

為因應物價與營運成本的上升，新竹市府今指出，市立體育場館租借費用預計進行調整。這次調整僅針對非體育類的營利活動使用場地租...

賞鳥季來臨 黑面琵鷺、白琵鷺及小燕鷗現蹤香山濕地

春天是候鳥遷徙的季節，許多候鳥準備北返，新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺及超萌的小燕鷗，市府也邀請民眾前來賞鳥，...

無限樂園主燈典藏 桃園評估13處

台灣燈會主燈連年上演流浪記，桃園市今年舉辦台灣燈會落幕1個多月，主燈「無限樂園」落腳何處仍無消無息。桃園市觀旅局回應，主...

苗縣南溪橋改建 年底完工

苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府去年底辦理「房裡溪南溪...

全球地震頻繁…桃市幼兒園赴消防隊參訪 學習地震應變

緬甸上個月28日發生毀滅性強震，震驚全球。為提升幼兒防災知識與自我保護能力，桃園市消防局大林分隊今上午進行幼兒園教育參訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。