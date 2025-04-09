賞鳥季來臨 黑面琵鷺、白琵鷺及小燕鷗現蹤香山濕地

春天是候鳥遷徙的季節，許多候鳥準備北返，新竹市香山濕地已陸續出現黑面琵鷺、白琵鷺及超萌的小燕鷗，市府也邀請民眾前來賞鳥，其中金城湖更是賞鳥熱點，高蹺鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、大杓鷸、反嘴鷸、赤頸鴨、小水鴨等10多種候鳥都已報到。

新竹市產發處指出，除了黑面琵鷺，具有高人氣的超萌「小燕鷗」在香山濕地沙岸現蹤，據海保署調查資料顯示，香山濕地是北台灣重要的繁殖熱區，2024年沿岸就有超過100巢繁殖族群，是近年最多巢數紀錄，市府團隊每年4至7月皆會邀集志工加強濕地繁殖熱區巡護，守護小燕鷗繁殖，而金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。

產發處說明，小燕鷗是二級保育類，部分會過境河口及濕地覓食，捕捉小型魚類、甲殼類與軟體動物，繁殖季主要在4至7月，孵卵期約18至22天，幼雛由成鳥餵養20至24天，一直到幼鳥學會飛行才離開。近年小燕鷗選擇香山濕地沙岸繁殖，鳥蛋及幼雛在開闊的繁殖棲地容易成為獵捕對象，非常需要大家共同守護，確保繁殖成功。

新竹市代理市長邱臣遠表示，香山濕地是新竹市春遊賞鳥熱區，今年有30幾隻黑面琵鷺停留在賞蟹步道附近覓食休息，現在造訪賞蟹步道很有機會欣賞到黑面琵鷺英姿。歡迎大小朋友周末到新竹市來趟賞鳥小旅行，還可騎自行車漫遊17公里海岸線，前往賞蟹步道飽覽夕陽美景，享受生態春遊假期。

產發處呼籲，香山濕地北從客雅溪口南至與苗栗縣交界處，沿岸都是保護區範圍，保護對象是蟹類、貝類、軟體動物等野生底棲動物及鳥類，香山濕地豐富的生態是觀察及賞景寶地，非常適合從事生態旅遊，邀請市民同遊，並共同愛護大自然環境。