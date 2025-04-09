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苗縣南溪橋改建 年底完工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府去年底辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總工程經費3230萬元，昨天由縣長鍾東錦主持開工動土祈福儀式，預計今年底完工。

縣府工務處指出，前年8月5日西南氣流引進雷雨胞帶來豪雨，南溪橋既有通洪斷面不足造成上游溢流淹沒農田、淘刷道路等災害，嚴重影響用路人生命財產安全，確有改建的必要。

鍾東錦表示，為提供鄉親更安全便利的通行環境，縣府積極推動房裡溪南溪橋改建應急工程，改建後可降低災害的發生，保護周邊農田與道路等基礎設施，打造苑裡鎮便捷安全的聯絡道路。

縣府去年11月獲經濟部水利署核定「前瞻基礎建設─縣管河川及屈泗排水整體改善計畫」補助款2580萬及縣府自籌650萬，總共3230萬元辦理南溪橋改建工程。計畫橋梁改建長度20公尺，道路橫斷面為雙向單車道，全寬8.4公尺，工程並有四周引道及簡易護欄施作。

單車 鍾東錦 雷雨

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