新竹縣市總圖挨批醜 分別提優化

新竹縣總圖鐵皮屋頂採用鋁合金板，挨批像鐵皮屋加蓋，新竹市圖書館總館也啟動原址重建，預計明年底完工，因整體木紋清水模外觀，遭議員批評「像爛尾樓廢墟」，市府回應將請廠商提升質感。

新竹市政府昨在議會進行「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程進度」專案報告，議員張祖琰指出，許多縣市如台中，清水模建築相當漂亮，然而竹市採木紋清水模，看起來像半成品、爛尾樓廢墟，且竹市總圖屬於大的量體，醜到不可思議，希望能夠改變成漂亮、平整的清水模。

張祖琰進一步說，新竹常下雨，清水模做成木紋將產生許多積灰處與黑黴，像是科園國小的外牆採高低鋪平的清水模，10年就長黑黴，最後只好外牆重做。新竹縣立總圖書館也被批評像鐵皮屋，其實新竹民眾並不喜歡這種設計，不見得需要跟著建築師或設計師的想法，可以有自己的主觀喜好。

新竹市政府工務處長陳明錚回應，設計上會再與文化局討論，要求廠商提升品質、質感。至於施工品質，在第2次樣本的部分，針對木紋的深度跟形式並無問題，會要求改善接縫、邊角跟平整度，至於實際施作的局部、區塊性的檢驗，若不合格都會要求廠商拆除改善。

另外斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批「鐵皮屋頂風」，近期提出優化方案，將納入民眾參與設計及票選，民眾所參與設計工作坊預訂於4月底及5月初辦理。縣府文化局表示，總圖設計最下方是仿清水模塗裝，中層用紅磚和清水紅磚，最上方的天際線採金屬材質，是用歐洲最大品牌鋁合金烤漆鋁板，是普遍使用於國際間的公共建築。