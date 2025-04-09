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無限樂園主燈典藏 桃園評估13處

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真曾增勳／桃園報導

台灣燈會主燈連年上演流浪記，桃園市今年舉辦台灣燈會落幕1個多月，主燈「無限樂園」落腳何處仍無消無息。桃園市觀旅局回應，主燈3月拆除後，先暫置市府場館內，重組展出地點已針對13處評估，將由專業人員討論後決定。民代建議，可透過公私協力，鼓勵企業認養。

桃園市2016年舉辦台灣燈會，當年的猴年主燈移往石門水庫展出，挨批不倫不類，2023年黯然拆除。

議員魏筠質疑，主燈造價估千萬以上，設計時應考慮再利用展出。議員黃敬平建議，透過公私協力鼓勵企業認養，若能保留在市內大型公園，成為地標或公共裝置藝術，也是對創作者的尊重，並提供環境永續教育。

觀旅局旅遊行銷科長王修怡回應，「無限樂園」主燈由交通部觀光署發包、決標金額為2090萬元；雖中央辦理燈會評選時，會要求地方規畫主燈典藏，不過地方提案階段，中央未提出主燈尺寸、材質、展演方式，無法事先規畫典藏企畫，依慣例，燈會後才尋求適當典藏地點。

觀旅局觀光技術科長張兆斌表示，目前已選定13處潛在地點進行評估，若採靜態展示，費用粗估600萬元，若以原台灣燈會展示方式加上音效，經費約1800萬元。

立委魯明哲曾任中壢市長，他表示關鍵是移置成本，合理成本範圍約60%以內；其次應考慮重新組合用途、移置地點能否帶動觀光；今年為電子主燈，視覺價值占9成，「點燈才有效果」，若難達上述條件，就無移置價值。

其餘花燈，觀旅局表示，A18主燈展演場由交通部觀光署規畫典藏，市府規畫的A19光的遊戲場，可供常設展出的作品，會提供市府各單位結合場域再利用；光臨千塘國燈區的作品，由農業局及復興區公所收藏，將於休閒農業區及商圈內展出。

台灣燈會 桃園 石門水庫

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