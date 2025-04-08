全球地震頻繁…桃市幼兒園赴消防隊參訪 學習地震應變

緬甸上個月28日發生毀滅性強震，震驚全球。為提升幼兒防災知識與自我保護能力，桃園市消防局大林分隊今上午進行幼兒園教育參訪活動，幼童們在消防人員的帶領下透過實際操作與模擬體驗，學習消防與防震應變知識。

大林分隊指出，今上午活動內容包含「小小消防衣體驗」，幼童穿上迷你版消防衣，模擬消防人員出勤情境，藉由角色扮演深入了解消防工作的重要性；現場也安排消防車射水演練，模擬滅火過程，讓小朋友實際操作水帶、體驗救災現場的緊張與挑戰。

此外，為因應近年地震頻繁，特別設置「地震體驗車」讓幼童模擬地震發生時的震動情形，並學習正確的「趴下、掩護、穩住」三步驟，強化臨災時的自我保護能力；活動同時呼應上個月28日緬甸時間12時50分所發生的大地震，藉此提醒全民平時就應具備防災意識。