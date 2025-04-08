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非六都第一個！苗栗縣長鍾東錦：認同碳盤查秤重後要減重

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府接受「組織型碳盤查內部查證員」課程，今天結訓，成為非六都第一個接受溫室氣體盤查課程的縣市，縣長鍾東錦（中）帶領縣府團隊各主管及相關人員共66人取得結業證書。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府接受「組織型碳盤查內部查證員」課程，今天結訓，成為非六都第一個接受溫室氣體盤查課程的縣市，縣長鍾東錦（中）帶領縣府團隊各主管及相關人員共66人取得結業證書。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理的「ISO 14064-1:2018組織型碳盤查內部查證員課程」今天結訓，成為非六都第一個進行溫室氣體盤查課程的縣市，縣長鍾東錦帶領縣府團隊各主管及相關人員共66人取得結業證書，象徵縣府帶頭落實淨零承諾，未來將規畫更完整的淨零政策、強化產業鏈減碳輔導，帶動企業與產業社會一起參與，打造低碳、智慧、永續治理的新苗栗。

縣府指出，面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，淨零轉型目標需要更多行動力，縣府團隊是企業及民眾的堅強後盾，攜手大自然交易平台與亞瑞仕國際驗證機構（TAF 認證機構）共同規畫專業培訓方案，協助縣府團隊精準掌握溫室氣體盤查技術，建立完善的碳管理機制。

亞瑞仕國際驗證公司執行長陳勁宇表示，透過ISO 14064課程，學員學習溫室氣體的盤查計算，他很佩服鍾縣長的遠見，苗栗在財政困難下仍願開辦課程為環境永續盡心盡力，成為非六都第一個辦理溫室氣體盤查課程的縣市。

鍾東錦感謝承辦單位將縣府培訓成碳盤查的堅實部隊，苗栗縣政府與桃園市、新竹縣以及新竹市政府在南港展覽館也共同簽訂「桃竹竹苗大矽谷區域智慧發展倡議合作備忘錄」（MOU），將攜手整合苗栗、新竹及桃園三地科技資源，盼打造全台最具規模的科技產業聚落，未來將以此次的培訓成果進行更完善的碳管理。

鍾東錦認同陳勁宇所說「不能體重秤了以後不減肥」，他說減肥成功後就會很喜歡秤體重，學會溫室氣體盤查後，重點就是如何減少，加強並改善減碳作為，讓苗栗的環境更符合國際標準，將地球環境保護好傳承給下一代，是我們這一代人的責任，希望苗栗將碳排做得更好，為未來前瞻永續的縣政推動奠定良善基礎。

苗栗縣政府辦理的「組織型碳盤查內部查證員」課程，今天結訓，成為非六都第一個接受溫室氣體盤查課程的縣市，縣長鍾東錦帶領縣府團隊各主管及相關人員共66人取得結業證書。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府辦理的「組織型碳盤查內部查證員」課程，今天結訓，成為非六都第一個接受溫室氣體盤查課程的縣市，縣長鍾東錦帶領縣府團隊各主管及相關人員共66人取得結業證書。記者胡蓬生／攝影

新竹 永續 鍾東錦

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