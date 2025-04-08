桃園小學預定地驚喜現蹤稀有野生綬草 地方盼移植保留

「綬草」為全世界最小的野生蘭花，每朵花約2公厘大，被列為瀕危物種，也是珍貴的防癌中藥材。桃園市八德區仁德國小預定地近日被人意外發現出現台灣野生綬草，桃園市議員呂林小鳳表示，近日與民眾接連前往搶挖，希望能重新移植繁生，期盼桃園市長張善政能重視瀕危植物綬草的後續協助。

呂林小鳳指出，綬草的開花期約在清明時節前後，因此又稱為清明草，開花方式如贈勳綬帶一般華麗，才有綬草的美稱。由於綬草為重要中藥，又有防癌功效，加上綬草生活環境不能有農藥等化學藥劑，使得野生綬草面臨絕種危機。

呂林小鳳表示，目前台灣要看到野生綬草的機率相當低，10年前仁德國小預定地雜草叢生、環境髒亂，在瑞興里里長林昆德及棒壘協會建議下，爭取修建為簡易棒壘球場，同時在該地種植100多株櫻花，讓該處成為鄰里賞花休閒的新去處。

多年後意外發現，部分栽植的櫻花樹下出現瀕危的台灣野生綬草，因此關心綬草的地方人士近日獲悉棒壘球場即將改建成仁德國小後，除默默移植及人工栽培，從未對外公布生長地點，以防被不肖人士挖掘及製成珍貴的防癌中藥材。

呂林小鳳說，為讓野生綬草有機會在原地成長，她與多位里民決定在工程改建前投入搶救工作，待新建仁德國小完工後，再將搶挖移植的綬草於2年後重新移植回仁德國小，作為最佳的動植物保護教育案例。

已默默進行移植工作3年的瑞興里里長林昆德表示，綬草與一般野草的葉子非常類似，只有在清明時期前後的開花期才有機會分辨看到。前2年成功移植生存約有10株，加上此次搶救的20株綬草，希望有機會都能養殖成功，並於2年後回歸新建完工的仁德國小校園。