台灣燈會主燈展後放哪？ 桃園民代：應審慎評估是否有移置價值

桃園市2016年舉辦台灣燈會，當年的猴年主燈後來移往石門水庫展出，曾挨批不倫不類，2023年黯然拆除。睽違8年再辦台灣燈會，蛇年主燈去向還無著，有民代認為應審慎評估是否有移置價值，否則浪費公帑，也有建議結合桃園大型活動或企業認養方式，讓主燈用其他方式活化。

台灣燈會今年蛇年主燈「無限樂園」，已由交通部觀光局捐贈給桃園市政府，目前拆解存置，如要保留，牽涉發包、選址移置、重組及後續維修4步驟。

立委魯明哲過去曾任中壢市長，了解燈會主燈移置考量。魯明哲表示，燈會主燈移置重組，第一關鍵是成本，須考慮移置成本，如果移置成本太高，與重置成本差不多，就不需移置，合理成本範圍約在60%以內；第二要考慮重新組合用途、移置地點能否帶動觀光價值。

魯明哲說，第三需要考量的是展演效果，今年的蛇年主燈「無限樂園」為電子主燈，九成視覺價值，「點燈才有效果、關燈就灰黑」，跟2016年桃園猴年主燈為孫悟空造型，有其生肖實體意向，他認為，主燈移置若難達3個條件就無移置價值。

市議員舒翠玲表示，2016年也碰過燈會主燈留存問題，當時原本要運到加拿大，後來因為電線電壓問題，在海關就擋下，後來不了了之移到石門水庫。其實大家都會覺得主燈花了一大筆經費製作，活動結束後若能有其他利用是好事，但還是要考量到重組、營運及維護等成本問題。

「講好聽是贈予桃園，講難聽是中央無需考量如何處理。」舒翠玲說，若真的要重組展演，建議可以放置在台灣茶文化館或崙坪文化地景園區，因空間較大，也看看能不能吸引人潮前往場館，而市區地狹人稠合適地點不容易，這是全台灣場地都面臨的問題，但不管如何，還是要整體考量，不要為了營運而隨意亂放無配套。

市議員謝美英說，台灣燈會移置主燈是歷年來主辦單位都會面臨的問題，這麼多屆下來，大家應該思考移置之後是否能創造另一波可延續的觀光潮，而非為了保存再燒一大筆錢，所以移置地點非常重要，不要浪費公帑把主燈放到沒人會去的地方。

市議員彭俊豪表示，這次燈會主燈不像往年有具象化模樣，放在風景區就可以一目瞭然讓大家知道觀賞，而是需要多做介紹解釋。不過今年的主燈若要展示，建議可以再市府辦大型活動時，與活動結合，像中原文創園區辦活動時展演，讓還想一睹風采民眾被吸引前往。或是開放企業、觀光工廠認養，市府再祭出一些誘因補貼，也能提升企業形象。