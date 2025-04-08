新竹縣市圖書館比醜？議員批竹市總圖外觀像廢墟爛尾樓

新竹縣立總圖書館因屋頂像鐵皮屋加蓋，引發網友批評「有夠醜」，新竹市圖書館總館也啟動原址重建，預計2026年底完工，但也因整體木紋清水模外觀，遭議員批評「像爛尾樓廢墟」，市府也表示，將請廠商提升質感。

斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批是「鐵皮屋頂風」，與模擬圖相差甚遠。縣府文化局表示，總圖設計最下方是仿清水模塗裝，中層用紅磚和清水紅磚，最上方的天際線採金屬材質，至於大家關心3、4樓裝設上層的金屬屋面材質，是用歐洲最大品牌鋁合金烤漆鋁板，是普遍使用於國際間的公共建築。

由於引發民眾批評，縣府文化局近期提出優化方案，將另起標案請建築師團隊協助，並納入民眾參與設計及票選，後續屋頂優化將與室內裝修將同步進行，說明會預訂於明天下午2點召開。

新竹市政府今在市議會進行「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程進度」專案報告，新竹市議員張祖琰指出，別的縣市像是台中，許多清水模建築都是很漂亮的，但新竹市採木紋清水模，看起來像半成品、爛尾樓廢墟，且新竹市總圖是非常大的量體，做成這樣真的醜到不可思議，希望能夠改變成漂亮、平整的清水模。

張祖琰也指出，像新竹縣立總圖書館也被批評像是鐵皮屋，其實新竹民眾並不喜歡這種設計，我們不見得需要跟著所謂的建築師或設計師的想法，我們應該可以有自己的主觀的喜好。

張祖琰說，新竹常下雨，清水模做成木紋會有很多積灰的地方，將來還會生黑黴，像是科園國小就是因為外牆做成高低鋪平的清水模，所以十年左右就開始長黑黴，到了最後只好全部外牆重做。