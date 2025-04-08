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竹縣滿65歲享農保自付額補助 共8436名農民受惠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期已將總經費739萬餘元老農安心紅包，匯入符合條件的農民帳戶中，共有8436名農民受惠，期盼持續保障農民權益。圖／縣府提供
近期已將總經費739萬餘元老農安心紅包，匯入符合條件的農民帳戶中，共有8436名農民受惠，期盼持續保障農民權益。圖／縣府提供

新竹縣政府鼓勵青年從農，也照顧老年農民，農業處持續辦理「65歲以上老年農民(原住民滿55歲以上)農保保費自付額補助案」，近期已將總經費739萬餘元老農安心紅包，匯入符合條件的農民帳戶中，共有8436名農民受惠，期盼持續保障農民權益。

新竹縣長楊文科說，希望讓老農安心務農，並期望能吸引更多青年從農，為農業注入新血，繼續帶動農業新思維，推廣及傳承農業經營，進而提升新竹縣農業競爭力。

農業處今天在主管會報中表示，縣府持續積極推動「農民健康保險、農民職災保險、農業保險及農民退休儲金」(3保1金)等4大福利措施，其中農民健康保險部分，因為農業部自112年2月10日起，將農保月投保金額，由1萬200元調高至2萬400元，所增加農保保險費由政府負擔，但農民每月還需自付保險費78元。

但是，縣府為照顧新竹縣的老年農民生活，只要凡於民國94年7月31日前設籍新竹縣，年滿65歲以上農民且符合老年農民福利津貼暫行條例第3條第1項發放資格條件，或年滿55歲以上原住民，補助其每月78元的自付保險費，讓老年農民減輕保險負擔。

農業處表示，已於114年3月31日發放113年1月至12月份保費補助款，共補助新竹縣轄內符合資格的老年農民共8436人，發放金額為739萬5863元，縣府會持續爭取增加農民福利、保障農民權益等各項政策。並提醒農保被保險人，戶籍請勿任意遷移，自有農地要保有0.1公頃以上，農地要實際從事農業生產工作，以確保農保資格及保障自身權益。

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