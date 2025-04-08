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房裡溪南溪橋改建花3230萬 苗縣府今動土祈福

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府評估後確有改建之必要。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府評估後確有改建之必要。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府去年底辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總工程經費3230萬元，今天上午由縣長鍾東錦主持開工動土祈福儀式，預計今年底完工。

縣府工務處指出，前年8月5日西南氣流引進雷雨胞帶來豪雨，南溪橋既有通洪斷面不足造成上游溢流淹沒農田、淘刷道路等災害，也嚴重影響用路人生命財產安全，確有改建之必要。

去年11月獲經濟部水利署核定「前瞻基礎建設—縣管河川及屈泗排水整體改善計畫」補助款2580萬及縣府自籌650萬元，共3230萬元辦理南溪橋改建工程。計畫橋梁改建長度20公尺，道路橫斷面為雙向單車道，全寬8.4公尺；工程並有四周引道及簡易護欄施作。

另外，原工程依治理計畫檢討預計抬升南溪橋約2公尺，但考量周邊農路介面及現況道路高程，經與地方民眾溝通協商後，改調整橋梁型式並將抬升高度調降為1公尺方式來克服。

這項改建應急工程因物價波動及施工困難等因素，歷經四度流標，延宕至去年12月18日才順利決標，今天上午舉辦開工動土祈福儀式，預計12月完工。

鍾東錦表示，為提供鄉親更安全、便利的通行環境，縣府積極推動房裡溪南溪橋改建應急工程，改建後可降低災害的發生，保護周邊農田與道路等基礎設施，以打造苑裡鎮便捷安全的聯絡道路。

「房裡溪南溪橋改建應急工程」總工程經費3230萬元，今天上午由縣長鍾東錦主持開工動土祈福儀式，預計今年底完工。記者吳傑沐／攝影
「房裡溪南溪橋改建應急工程」總工程經費3230萬元，今天上午由縣長鍾東錦主持開工動土祈福儀式，預計今年底完工。記者吳傑沐／攝影
縣府工務處簡報指出，南溪橋橋梁改建長度20公尺，道路橫斷面為雙向單車道，全寬8.4公尺；工程並有四周引道及簡易護欄施作。記者吳傑沐／攝影
縣府工務處簡報指出，南溪橋橋梁改建長度20公尺，道路橫斷面為雙向單車道，全寬8.4公尺；工程並有四周引道及簡易護欄施作。記者吳傑沐／攝影

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