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台灣燈會主燈又流浪？桃市府評估「復出地點」曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今年台灣燈會主燈「無限樂園」聲光效果精彩繽紛，不過後續去向目前仍無定案，引發外界質疑。圖／市府提供
今年台灣燈會主燈「無限樂園」聲光效果精彩繽紛，不過後續去向目前仍無定案，引發外界質疑。圖／市府提供

台灣燈會主燈連年上演流浪記，桃園市今年舉辦台灣燈會落幕1個多月，但主燈「無限樂園」落腳何處仍無消無息，引發質疑。市府觀旅局回應，主燈3月拆除後已先暫置市府場館內，重組展出地點已針對13處評估，將由專業人員討論後決定。民代則建議可透過公私協力，鼓勵企業認養

2025年台灣燈會由桃園市主辦，今年農曆春節期間盛大登場，主燈「無限樂園」以現代抽象符號造型為特色，結合球體和幾何形狀，營造科技感十足的未來樂園意象，然而12天的展期結束後，主燈後續去向仍無定案。

議員魏筠質疑，主燈造價估千萬以上，當初設計時就應考慮再利用展出，但市府至今仍未說明相關規畫，究竟主燈要存放何處、是否具備再次組裝展出的可能性，這些疑問都希望相關單位明確交代。

議員黃敬平表示，能理解燈具維護經費及保養不易，歷年燈會都有類似困境，建議可透過公私協力方式鼓勵企業認養，若主燈能保留在市內大型公園中成為地標或公共裝置藝術，也是對創作者的尊重，並提供民眾環境永續教育。

觀旅局旅遊行銷科長王修怡表示，「無限樂園」主燈由交通部觀光署發包，委託設計、展出及展出案決標金額為2090萬元；雖中央辦理燈會評選時，會要求地方規畫主燈典藏，不過在地方政府提案階段時，中央尚未提出主燈尺寸、材質、展演方式等內容，因此地方無法事先規畫典藏企畫，依照慣例，都是在燈會後再尋求適當典藏地點。

觀旅局觀光技術科長張兆斌表示，目前已選定約13個潛在展出地點進行評估，包括中原文創園區、陽光劇場、會展中心旁轉運站等；主燈展出方式將根據周邊環境調整，若採靜態展示，費用可能約600萬元，若如同原台灣燈會展示方式加上音效，經費則會較高、約1800萬元。

至於其餘花燈，觀旅局表示，A18主燈展演場由交通部觀光署規畫典藏；市府規畫的A19光的遊戲場，可供常設的作品會提供市府各單位結合場域再利用，如城市聚光燈燈區作品將於新住民族文化會館及原住民族文化會館再展出；光臨千塘國燈區作品則由農業局及復興區公所收藏，於休閒農業區及商圈內展出。

台灣燈會 認養

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