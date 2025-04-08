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桃園嶄新設計全新冬季守望相助隊制服 注入活力新形象

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供

桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用，屆時全市1萬2000名隊員將穿著新制服，展現嶄新形象。

設計團隊認為桃園為六都中最年輕的城市，用登山衝鋒衣與抓絨背心，搭配簡約制服與跳色領帶，讓整體設計以蓬勃有朝氣為主軸，而桃園為科技與文化並存的智慧城市，故在材質選用以紡織科技創造出來的抓絨布料與防水透氣機能布。色系選擇上自地理環境與文化沿革的千塘之鄉，採用湖藍色為整體外觀，點綴具桃園意象的桃紅色。領帶印花則以桃園新舊市徽分別擷取顏色與元素設計，也為新舊交融的意象。整體設計風格簡約流暢，力求使穿著者展現精神與

挺拔的形象。LOGO設計則以桃和圓形為主要元素，象徵守護彼此的翅膀，並呈現正義英雄的形象。

此外，本次制服啟用之際，也將邀請曝險少年繪製感謝卡，表達對守望相助隊員無私奉獻和守護桃園市安全的感謝之情。「渡設計」長期關注曝險少年，並參與市府教育局的「桃園青少年生涯探索號計畫」，提供未升學或未就業且對設計有興趣的青少年職涯探索實習機會，希望透過自身設計業務的推展，協助不同產業理解並聘用曝險少年，幫助他們更順利地進入職場。

青年局長侯佳齡表示，市府積極支持青年關注公共議題並投身社會企業的發展，提供全國唯一的社會企業創業補助，每月最高8000元的租金補助及最高20萬元的設備補助，幫助減輕青年創業初期的負擔，協助他們實現創意構想並加速市場進入，促使創新成果在桃園落地生根。

桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供
桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，預計於年底完成並啟用。圖／桃園市青年局提供

制服 桃園 設計師

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