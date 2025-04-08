苗栗象鼻吊橋 封閉安檢

苗栗縣泰安鄉擁有山林美景及溫泉資源，是熱門觀光勝地，其中跨越大安溪谷的象鼻吊橋為全縣跨距最長的吊橋，鄉公所昨起展開安全檢測作業，預計封閉1個月。另，公所也同步進場改善知名景點清安豆腐街內的公廁，都提醒遊客配合止步。

有鑑於去年底嘉義縣阿里山福美吊橋發生腐朽斷裂釀1死4傷，苗栗縣政府針對縣內景點的橋梁、吊橋、步道等設施進行安全檢查與風險評估。位於頭屋鄉明德水庫的永春宮私有老舊吊橋已先由廟方封橋，縣府並向客委會提報5700多萬元改善計畫，爭取汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等。

位於泰安鄉的象鼻吊橋跨越大安溪谷，橋長300公尺，是苗栗縣跨距最長、距離河床最高的吊橋，行走其上可俯瞰大安溪河床及兩岸山勢，一旁又有象鼻古道可健走，吸引遊客造訪。

泰安鄉公所指出，為了遊客安全，昨天起封閉象鼻吊橋封閉1個月，進行橋梁檢測作業，作業期間除公所及工作人員，請遊客勿進入以確保安全。

另外，清安豆腐街有臭豆腐小吃店、紀念品店、農特產等商店，也是泰安熱門觀光景點之一，但清安豆腐街公廁近來阻塞不通，引發不便；鄉公所已編列80餘萬元改善，昨起同步展開改善工程，預計工程需60個工作天，工程施作期間提供3座臨時流動廁所使用。