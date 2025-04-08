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竹縣教師 盼開放校外請假權限

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣教師反映，差勤系統強制要在校內網路環境才能操作請假程序，若有突發狀況請假，得跑一趟學校或事後補請，太麻煩，民代也建議縣府應開放校外請假權限。縣府回應，因資安考量暫不開放，但是將進一步研究技術更新，讓請假兼顧資安。

教師差勤系統使用不方便，造成不少教師困擾，縣議員吳旭智說，其他縣市的教師，用手機在家裡就可以請假，但新竹縣卻規定得在校園網域才能使用差勤系統請假，且若為代理教師與兼職人員因系統權限不足，還得額外的紙本補件，增加行政負荷。也有老師埋怨，縣府規定矯枉過正。

新竹縣政府人事處長陳美志說，此套差勤系統是由行政院行政總處開發的全國共享版本，涉及個資有嚴格規範，需透過縣府或學校Wi-Fi連線才能使用。有縣市開放使用VPN（虛擬私人網路）在家請假，但縣府考量若連接至不安全的網域，有遭駭客入侵風險，因此竹縣未開放使用VPN。

不過，陳美志也說明，若縣府員工、教師要請假，可請在校同事協助代為請假，不會看到個資，後續也會請廠商與教網中心研究技術更新，盼在資安無慮的前提下，讓員工、教師請假更加方便。

針對縣府說法，吳旭智表示，可理解縣府因資安疑慮，採最高的安全規格，「但與其限制，更應該加強資安習慣。」建議技術層面分階段開放安全通道，行政配套要優化流程並調整權限。

代理教師 新竹 資安

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