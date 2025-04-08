台66接國3大溪交流道 尖峰更塞

桃園市國道3號大溪交流道上下班尖峰時段塞車，尤其去年銜接台66快速道路系統匝道完工通車後，不少通勤族抱怨「塞上加塞」。民代近日現勘建議增闢車道，舒緩北上車流，但高公局稱現場無施工空間，等2030年國3八德交流道通車即可改善塞車。

國3大溪交流道與台66北上、南下銜接交流道工程，去年完工通車後，大溪蔡姓、李姓多位民眾質疑，原以為交流道工程完工好走，未料塞車未解，北上若不提前半小時到1小時，就會塞車半天，「真是無語」，造成通勤族很大困擾。

市議員李柏坊說，大溪交流道銜接台66工程完成後塞車嚴重，他接到許多民眾陳情，之前建議將匯入國3槽化線、雙白線400公尺路線縮短，高公局認為不可行，日前他與立委邱若華會勘，高公局也提不出具體辦法。

李柏坊昨天再到現場勘查，發現大溪交流道旁國有地空間，足以增闢1線車道，他表示，將連同邱若華爭取在國3北上61.8公里往前延伸300公尺處周邊增闢1線車道，讓北上平面2車道匯入國3主幹道，解決民眾塞車之苦。

針對民代建議，高公局北區養護工程分局表示，該路段現場並無施工空間，拓寬施工須封閉國3主線1車道，衝擊國3交通影響大，施工限制也多，分局評估工程不具可行性，暫時維持現狀，等2030年國3八德交流道通車，即可改善塞車。