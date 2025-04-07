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再創新高！白沙屯「粉紅超跑」進香破25萬人 暫停報名4天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年白沙屯媽祖往北港進香的香燈腳受理報名作業，自上月27日開始受理報名才12天，報名人數已破25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。圖／拱天宮提供
今年白沙屯媽祖往北港進香的香燈腳受理報名作業，自上月27日開始受理報名才12天，報名人數已破25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。圖／拱天宮提供

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，今年徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香的報名人數，已超過25萬人，再創歷年新高；因為進香服等裝備短缺，拱天宮管理委員會今天傍晚公告，明起暫停報名4天，12日恢復受理報名。

今年白沙屯媽祖往北港進香的香燈腳受理報名作業，原訂1個月時間，自上月27日開始至4月28日，但受理報名才12天，報名人數已逾25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。

拱天宮管理委員會傍晚公告，明起暫停報名4天，並透過官網表示，乙巳年白沙屯媽祖往北港進香報名作業，非常感謝全國香燈腳共襄盛舉，數日以來報名已逾25萬人，目前除了進香服已發盡，相關裝備物件也已出現短缺，為避免遠來信眾向隅，自8日起暫停報名4天，待臂章、帽子、毛巾、口罩等裝備備齊後，將於12日上午8點恢復報名，造成不便之處，還請信眾見諒。

因相關裝備短缺，拱天宮管理委員會今天傍晚公告明起暫停報名4天，12日起恢復受理報名。圖／拱天宮提供
因相關裝備短缺，拱天宮管理委員會今天傍晚公告明起暫停報名4天，12日起恢復受理報名。圖／拱天宮提供

拱天宮 白沙屯媽祖 進香

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