再創新高！白沙屯「粉紅超跑」進香破25萬人 暫停報名4天

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，今年徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香的報名人數，已超過25萬人，再創歷年新高；因為進香服等裝備短缺，拱天宮管理委員會今天傍晚公告，明起暫停報名4天，12日恢復受理報名。

今年白沙屯媽祖往北港進香的香燈腳受理報名作業，原訂1個月時間，自上月27日開始至4月28日，但受理報名才12天，報名人數已逾25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。