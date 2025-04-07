聽新聞
0:00 / 0:00
國3北上大溪交流道尖峰塞車民怨 桃議員會勘提解方
桃園市國道3號大溪交流道上下班尖峰時間車塞車，造成通勤民眾困擾抱怨，市議員李柏坊今天下午實地勘查，將連同立委邱若華爭取在國3北上61.8公里往前延伸300公尺處周邊增闢一線車道，讓北上平面2車道匯入國3主幹道，解決大溪交流道北上塞車困擾。
國3大溪交流道北上匝道，去年底自台66快速道銜接國3主幹道北上、南下通車，大溪交流道整體工程完工，北上車流大，塞車更嚴重，引起許多民怨，邱若華、李柏坊日前與高公局辦理會勘沒有結論，李柏坊說，經他重新走一趟勘查，建議大溪交流道銜接國3北上車道護欄外，增闢1線道，符合改善北上塞車問題。
針對市議員建議國3北上61.8公里往北延伸至61.4公里路段增設1線道，高公局北區養護工程分局表示，該路段拓寬增設1線道，現場並無施工空間，拓寬施工須封閉國3主線1車道，衝擊國3交通影響更大，限制很多，該分局評估工程不具可行性，暫時維持現狀，等2030年國3八德交流道通車，即可改善塞車。
國3大溪交流道與台66北上、南下銜接交流道體工程完工通車後，大溪蔡姓、李姓多位民眾質疑，國3大溪交流道上下班尖峰時段幾乎都在塞車，尤其北上若不提前半小時到1小時，就會塞車半天，「真是無語」，原以為交流道工程完工好走，未料塞爆，造成通勤族很大困擾。
李柏坊表示，去年底大溪交流道工程完成後塞車嚴重，他接到許多民眾陳情，之前建議將匯入國3槽化線、雙白線400公尺路線縮短，高公局認為不可行，日前他與邱若華會勘，高公局也提出不出具體辦法，經他實地勘查，發現交流道旁國有地足以增闢1車道，他建請高公局先在護欄外增闢1車道，等做好拆除護欄，變成2線匯入國3主幹道，將可紓解塞車，高公局要想辦法解決，不能坐看民眾塞車之苦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言