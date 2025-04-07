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白沙屯媽祖進香報名逾25萬人 8日起暫停受理4天

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天指出，拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，報名人數連年創新高，今年報名人數已逾25萬人，相關裝備均短缺，8日起暫停報名4天。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香預計5月1日深夜登轎後啟程，5月3日抵達雲林北港，5月11日下午3時45分回宮。拱天宮自3月27日起至4月28日開放信眾報名，報名公費每人新台幣700元，除可領取臂章、進香服、帽子、毛巾等裝備，也會將姓名謄寫至吉祥文疏祈福。

白沙屯媽祖進香已是國內宗教盛事，拱天宮表示，近年報名參與的「香燈腳」屢創新高，去年報名人數達18萬人；今年廟方預備23萬件進香服，但報名作業開跑僅1週就全數發放完畢，雖一度調降報名公費為500元並維持發放識別臂章、帽子、毛巾等物件因應，但報名人數仍持續增加。

拱天宮今天透過臉書（Facebook）粉專公告，乙巳年白沙屯媽祖往北港進香報名人數相當踴躍已逾25萬人，「遠遠超出預期」。

針對報名踴躍超出預期，拱天宮指出，目前除進香服已發罄，相關裝備物件也出現短缺，由於進香活動僅受理現場報名，為避免外地信眾向隅，自4月8日起暫停報名4天，待相關物件備齊後，將於12日上午8時起恢復報名。

拱天宮 白沙屯媽祖 進香

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