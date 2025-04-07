桃園桐花祭19日開跑 5景區3活動7遊程享客庄風情

桃園市府指出，桐花祭將於19日起至5月4日展開，推出「賞桐537玩法」，網羅5大賞桐區，舉辦3場桐樂會，推出7條結合山林漫遊及客家風味餐的主題遊程，可享桃園客庄風情。

客家委員會主任秘書廖育珮今天出席2025桃園桐花祭活動記者會致詞表示，她是土生土長的桃園人，回憶童年時，常見高速公路兩旁飄落白花，長大後才知道是桐花，近年來客委會已建置「桐花監測平台」及「客家小旅行」網站，提供各地桐花花況與旅遊資訊，讓民眾更便捷地安排出遊行程，體驗客庄風情。

會中，桃園市長張善政指出，桃園桐花祭將於4月19日至5月4日盛大展開，今年的桐花祭橫跨龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪等5大賞桐區域，並規劃3場桐樂會及7條桐花小旅行路線，結合山林賞花、親子遊程及文化體驗，讓民眾與家人共享春日親子時光。

桃園市客家事務局局長范姜泰基表示，桃園桐花祭推出「賞桐537玩法」，網羅5大賞桐區、13處秘境景點，舉辦3場桐樂會與多項兒童活動，並推出7條結合山林漫遊、手作體驗及客家風味餐的主題遊程。

范姜泰基指出，今年桐花祭的特色遊程與多個在地社區及創生團隊攜手合作，盼透過五感體驗遊戲進行在地走讀，引領親子共遊桃園客庄、感受文化魅力，活動資訊可至2025桃園桐花祭活動官網或臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。