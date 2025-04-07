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桃園桐花祭下周登場 首推「537玩法」漫遊5大打卡點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影
2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影

2025桃園桐花祭將於4月19日至5月4日登場，桃園市客家局表示，今年活動以「537一起賞桐趣」為主題，並配合兒童月推出兒童版桐花祭，將推出5大賞桐區域、3場桐樂會及7條小旅行，同時安排兒童專屬的親子桐遊之旅，歡迎民眾踴躍參加。

桃園桐花祭今舉行開幕記者會，市長張善政、客委會主秘廖育珮、客家局長范姜泰基皆出席，為桃園桐花祭揭開序幕。

張善政表示，桃園最具桐花特色的5大區域，包括龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山，規畫多條特色旅遊路線及桐樂會，4月正好也是兒童月，今年桐花祭特別強調親子旅遊，家長可以帶著孩子一起來賞桐，體會客庄之美。

客家局表示，今年桃園桐花祭推出賞桐537玩法，盤點5大賞桐區域總計有13處賞桐秘境，每逢桐花祭期間，白色花瓣飄落美不勝收，3場次的桐樂會，除了桃園市客家文化館舉辦的「客文館桐樂會」，也串聯在地社區共同舉辦「龍潭桐樂會」及「楊梅桐樂會」，並有兒童彩繪等系列活動。

為加強在地連結，市府也推出7條桐花小旅行及兒童專屬特別企畫，結合桐花山林漫遊、客家風味餐等特色，與在地社區及創生團隊合作，像是「大溪老屋之旅」與源古本舖合作醃製豆腐乳，「大溪木藝之旅」與三和木藝工作坊合作手作杯墊，「龍潭和窯之旅」與和窯文創園區合作陶杯製作，「龍潭豐味之旅」與三和社區發展協會合作手作三和粄。

「楊梅老屋之旅」與泉水窩江夏堂合作手作麥芽鈴，「龜山食米之旅」與楓茶米休閒農業區合作造型饅頭DIY，「蘆竹茶庄之旅」與坑子溪休閒農業區合作擂茶體驗，「親子桐樂之旅」與龍潭親子建設推廣聯盟合作五感體驗遊戲，走讀三坑老街等文史景點，7+1條遊程即起開放報名，名額有限，額滿為止。

客家局表示，今年更推出賞桐秘境集章活動，民眾到5大區域13處秘境賞桐，現場掃描QRcode集章，就有機會抽中Dyson除塵蟎機、Switch遊戲機等大獎，詳情可至「2025桃園桐花祭」活動官網或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁查詢。

2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影
2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影
2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影
2025桃園桐花祭將於4月19日登場，今年活動特別強調親子旅遊，歡迎家長帶著孩子一起體會客庄之美。記者朱冠諭／攝影

客家文化 桃園 桐花祭

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