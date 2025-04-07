快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

苗栗跨距最長吊橋檢測作業 象鼻吊橋今起封閉1個月

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
象鼻吊橋今日起將展開安全檢測作業，預計封閉1個月，請遊客勿進入以確保安全。圖／民眾提供
象鼻吊橋今日起將展開安全檢測作業，預計封閉1個月，請遊客勿進入以確保安全。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉因擁有山林美景及溫泉觀光資源是熱門景區，鄉內象鼻吊橋為全縣跨距最長的吊橋，今（7日）起將展開安全檢測作業，預計封閉1個月，另清安豆腐街公廁也同日起進場改善施工，鄉公所籲請遊客配合。

有鑑於去年底嘉義縣阿里山福美吊橋發生腐朽斷裂釀1死4傷事故，苗栗縣政府針對縣內景點的橋梁、吊橋、步道等設施進行安全檢查與風險評估，聘請專業檢測團隊進行全面檢查，並為各景點設施建立完整的檢修計畫，對老化或結構不穩的設施進行維修或重建。

泰安鄉公所表示，象鼻吊橋跨越大安溪谷，橋長300公尺，是苗栗縣跨距最長、距離河床最高的吊橋，行走其上可俯瞰大安溪河床及兩岸山勢，一旁又有象鼻古道可健走，吸引遊客造訪。

為了遊客安全，象鼻吊橋將於7日起封閉1個月進行橋梁檢測作業，作業期間除公所及工作人員，請遊客勿進入以確保安全。

另外，清安豆腐街有臭豆腐小吃店、紀念品店、農特產等商店，也是泰安觀光景點之一，但清安豆腐街公廁近來阻塞不通，引發不便，公所已編列80餘萬元進行改善，並於7日起展開改善工程，預計工程需60個工作天，工程施作期間提供3座臨時流動廁所使用。

吊橋 臭豆腐 苗栗縣 觀光景點

延伸閱讀

苗栗頭份自小客車撞倒機車2人傷 駕駛肇事逃逸

苗栗41歲逆子情緒不穩揍老父 老母勸阻也被水泥塊砸成重傷

苗栗三義透天厝凌晨火警 年輕勇媽抱女兒跳樓逃生骨折

顛覆流廁髒又臭…北市大改造成景觀公廁 民眾嗨喊「變超棒」

相關新聞

苗栗跨距最長吊橋檢測作業 象鼻吊橋今起封閉1個月

苗栗縣泰安鄉因擁有山林美景及溫泉觀光資源是熱門景區，鄉內象鼻吊橋為全縣跨距最長的吊橋，今（7日）起將展開安全檢測作業，預...

新冠風險仍存 竹市明起提供三類高風險對象第2劑JN.1疫苗

為持續降低新冠肺炎傳播風險並守護高風險族群，尤其是65歲以上長者（含55歲以上原住民）、免疫不全及免疫力低下者，新竹市府...

大矽谷起手式 苗栗竹南21.5公頃農業區變更

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府提列3塊960公頃儲備基地，最近起手竹南科學園區東側農業區，變更規畫約21.5公頃園區事...

星期評論／求有求好 特色公園才能長久

各地近年推特色公園成顯學，桃園市砸10億元打造7大旗艦公園，暴紅景點遊戲人潮絡繹不絕，卻屢傳設施毀損急封閉修繕等窘境，儘...

桃園中壢2號道延宕多年 地方請命盼過關

國道1號桃園市中豐北路交流道今年底完工，市府規畫生活圈2號道路紓解交通，但延宕近10年無法通過內政部都委會審查，地方關切...

高關稅衝擊 竹市府產業資源平台助業者度難關

美國總統川普宣布向各國徵收「對等關稅」，啟動關稅大戰，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。竹市是台灣高科技產業的重鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。