苗栗跨距最長吊橋檢測作業 象鼻吊橋今起封閉1個月

苗栗縣泰安鄉因擁有山林美景及溫泉觀光資源是熱門景區，鄉內象鼻吊橋為全縣跨距最長的吊橋，今（7日）起將展開安全檢測作業，預計封閉1個月，另清安豆腐街公廁也同日起進場改善施工，鄉公所籲請遊客配合。

有鑑於去年底嘉義縣阿里山福美吊橋發生腐朽斷裂釀1死4傷事故，苗栗縣政府針對縣內景點的橋梁、吊橋、步道等設施進行安全檢查與風險評估，聘請專業檢測團隊進行全面檢查，並為各景點設施建立完整的檢修計畫，對老化或結構不穩的設施進行維修或重建。

泰安鄉公所表示，象鼻吊橋跨越大安溪谷，橋長300公尺，是苗栗縣跨距最長、距離河床最高的吊橋，行走其上可俯瞰大安溪河床及兩岸山勢，一旁又有象鼻古道可健走，吸引遊客造訪。

為了遊客安全，象鼻吊橋將於7日起封閉1個月進行橋梁檢測作業，作業期間除公所及工作人員，請遊客勿進入以確保安全。

另外，清安豆腐街有臭豆腐小吃店、紀念品店、農特產等商店，也是泰安觀光景點之一，但清安豆腐街公廁近來阻塞不通，引發不便，公所已編列80餘萬元進行改善，並於7日起展開改善工程，預計工程需60個工作天，工程施作期間提供3座臨時流動廁所使用。