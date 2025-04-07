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新冠風險仍存 竹市明起提供三類高風險對象第2劑JN.1疫苗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，8日起為高風險對象提供額外1劑JN.1 COVID-19疫苗，符合接種間隔已滿6個月的高風險族群，請盡速前往竹市三區衛生所或52家合約醫療機構安排接種（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
市府指出，8日起為高風險對象提供額外1劑JN.1 COVID-19疫苗，符合接種間隔已滿6個月的高風險族群，請盡速前往竹市三區衛生所或52家合約醫療機構安排接種（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

為持續降低新冠肺炎傳播風險並守護高風險族群，尤其是65歲以上長者（含55歲以上原住民）、免疫不全及免疫力低下者，新竹市府今指出，8日起為高風險對象提供額外1劑JN.1 COVID-19疫苗，符合接種間隔已滿6個月的高風險族群，請盡速前往竹市三區衛生所或52家合約醫療機構，安排接種第2劑JN.1 COVID-19疫苗。

市府指出，新冠肺炎病毒的傳播風險仍存在，市府配合中央政策，在竹市三區衛生所及52家合約醫療機構提供JN.1 COVID-19疫苗接種服務，請民眾把握機會盡速完成接種，守護自身及家人的健康。

衛生局說明，目前新冠風險仍然存在，針對滿12歲以上尚未接種JN.1 COVID-19疫苗的民眾，可選擇接種Moderna或Novavax兩種廠牌疫苗。滿6個月以上至11歲的兒童，則依照核准的適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，呼籲尚未接種且符合資格的市民儘速完成接種，保護自身健康。

衛生局提醒，除了接種新冠疫苗外，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，養成良好的衛生習慣，請務必勤洗手，生病時佩戴口罩，並遵循生病在家休息、不上班、不上課的原則，降低呼吸道感染與傳播風險。若要查詢竹市疫苗接種資訊，可前往衛生局網站( https://pse.is/7cuxrt )的預防接種專區查詢，或撥打防疫專線03-5355130洽詢。

新冠疫苗 衛生局 風險

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