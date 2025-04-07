大矽谷起手式 苗栗竹南21.5公頃農業區變更

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府提列3塊960公頃儲備基地，最近起手竹南科學園區東側農業區，變更規畫約21.5公頃園區事業專用區、產業專用區，接續另推國道1號頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區變更，基地盡早就位做好準備。

變更竹南科學園區暨周邊地區特定區主要計畫第一階段通盤檢討案，草案最近公告竹南科東側34.3967公頃農業區，變更5.1517公頃園專區、13.1373公頃第一產專區、3.2147公頃第二產區，及相關道路等公共設施案，目前公開展覽徵求意見中，將於4月21日、22日下午2點，分別在竹南鎮公所、頭份市公所中山堂舉行說明會。

縣府指出，大矽谷提列竹南科東側加頭交周邊都市計畫周邊農業區、擴大竹南科園區，及後龍產業園區等3案基地，第1案縣府先行合併新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區主要計畫，及高速公路頭份交流道附近特定區計畫，新計畫竹南科學園區暨周邊地區特定區主要計畫上個月14日施行。

縣府勘選中華路西側緊鄰竹南科學園區，及中華路東側緊鄰乙種工業區農業區範圍34.3967公頃，隨即啟動通盤檢討變更園專、產專區等，附帶條件區段徵收整體開發，減少用地取得阻力，支援產業發展需求。

此外，同列第1案的頭交周邊都市計畫周邊農業區，範圍涵蓋竹南頭份都市計畫區及竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫，縣府預計今年下半年另案啟動都市計畫農業區個案變更程序。

至於第2案竹南擴大及崎頂產業園區，縣府正辦理可行性評估期末報告，提送國科會認定區位及範圍，以接續啟動新訂擴大都市計畫程序；第3案後龍產業園區，則依產業創新條例辦理可行性規畫的程序。