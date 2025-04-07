桃園中壢2號道延宕多年 地方請命盼過關

國道1號桃園市中豐北路交流道今年底完工，市府規畫生活圈2號道路紓解交通，但延宕近10年無法通過內政部都委會審查，地方關切，市府決定朝專案變更方向推動，交通局重新調查並補件，預計今年7、8月送審，爭取過關。

桃園市府配合機捷A20重畫區、國1中豐北路交流道聯外道路計畫，2017年規畫生活圈2號道路計畫，紓解台一線、國1及中壢、桃園生活圈車流；2號道路從國1平鎮交流道附近的中壢中正路、延伸至中壢交流道附近的中園路，第一階段從中正路貫穿A20重畫區至新生路，待國1中豐北路交流道年底完成，可望紓解青埔、A20重畫區車流。

不過，A20重畫區已完成，建商紛購地建屋，2號道路興建計畫至今仍延宕，地方憂心2號道路案未解套，衝擊中壢交通。

市府交通局長張新福、工務局長汪在宙表示，2號道路卡在內政部都委會，因對區域交通影響有疑慮，仍未過關。地方積極爭取2號道路，市府決定改走專案變更方式，現況調查分析、清楚說明交通影響與需求後，今年7、8月送內政部都委會審查。

桃園市議會議長邱奕勝表示，中壢人口成長快，迫切需要新闢2號道路紓解市區交通、國1車流，在地人認為這麼重要的一條路，中央卻以狹隘的看法認為「沒那麼重要」，他促請市政府向中央爭取今年通過，逐年分段施工完成。

國民黨立委魯明哲以生活圈2號道路因交通衝擊影響，中央一直有意見，他建議市府改採專案變更方式推動，針對內政部都計委員有意見或疑慮部分，微調說明。

民進黨市議員彭俊豪說，該路對中壢幫助很大，過去中壢市區欠缺類似橫向聯繫道路，如今青埔、A19及A20重畫區完成，人口增加， 希望市府盡快排定期程，完成開通。