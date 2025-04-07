聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／求有求好 特色公園才能長久

聯合報／ 本報記者張裕珍
桃園7座旗艦公園全完工啟用，華興池生態公園不僅有新穎遊具，還能採天鵝船環湖。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園7座旗艦公園全完工啟用，華興池生態公園不僅有新穎遊具，還能採天鵝船環湖。圖／桃園市觀光旅遊局提供

各地近年推特色公園成顯學，桃園市砸10億元打造7大旗艦公園，暴紅景點遊戲人潮絡繹不絕，卻屢傳設施毀損急封閉修繕等窘境，儘管問題多出在民眾不當使用，但市府事前規畫、配套不足也有責任，軟硬體應盡早完備，別自砸桃園親子城招牌。

早期公園充斥千篇一律的「罐頭遊具」，近年逐漸汰除後，取而代之的是特色公園、共融全齡遊戲場，桃園市長張善政上任後推出「園宇宙」計畫，7座公園自去年至今年3月底陸續翻新完工後，免門票的戶外主題式遊戲空間，「遛小孩」朝聖人潮一波波。

特色公園齊發、遊具推陳出新，但包含大園區華興池生態公園、龍潭運動公園與平鎮運動公園，啟用後陸續爆出遊戲設施被玩壞、毀損，有安全疑慮，平鎮公園遊戲場上方的台66橋墩甚至還有水泥塊從天而降，「步步驚心」掃興，更有安全上的顧慮。

然而，遊戲設施被迫緊急封閉修繕，「暴紅」的代價，不能全歸咎民眾不當使用，尤其特色公園許多遊具創新少見，民眾不見得玩一次就上手，市府應在開放前做足壓力測試、強化告示，或採分階段開放，汲取回饋調整後再全面啟用，減少遊具「遍體鱗傷」。

維護公共設施需要公私協力，管理單位若發現公園遊戲設施遭惡意破壞，公園管理自治條例有罰則該罰就罰，大人帶孩子到公園遊戲，也要做好陪伴、教育，行動落實「愛它就不要破壞它」，齊心守護公園環境。

不僅硬體要妥善到位，軟體也須跟上腳步。現在人手一機，許多家長、民眾仰賴網路查詢特色公園資訊，但公園遊具設施封閉，得耗時翻找市府官網才查得到公告，不少人遠道而來、敗興而歸；當特色公園愈來愈多，市府應思考整合設置專屬網頁，宣傳新訊也是便民。

桃園是人口最年輕、出生率最高的直轄市，一座座特色公園替城市帶來歡笑活力，張善政市府團隊看準現代人需求，正規畫第二波特色全齡公園，但砸大錢搶蓋特色公園，也要正視暴紅背後的痛點，求有、也要求好，才能長長久久，真正「收服」人心。

張善政 運動

延伸閱讀

等不了中央謀定而後動 張善政致電竹竹苗首長共商策略

張善政建議用超徵稅收因應美國關稅戰 王鴻薇：可討論

美課32%關稅 張善政911字籲中央用超徵稅收做4件事

美國大規模加徵關稅 張善政建議「中央超徵稅收」這樣用

相關新聞

清明連假旅宿慘業績慘砍一半 少了陸客桃園業者盼政府吸客

清明連假今天結束，今年國旅民宿市場「慘兮兮」，桃園市知名旅遊景點人潮不像往年，桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時今天下午說，...

桃園中壢2號道延宕多年 地方請命盼過關

國道1號桃園市中豐北路交流道今年底完工，市府規畫生活圈2號道路紓解交通，但延宕近10年無法通過內政部都委會審查，地方關切...

大矽谷起手式 苗栗竹南21.5公頃農業區變更

桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣政府提列3塊960公頃儲備基地，最近起手竹南科學園區東側農業區，變更規畫約21.5公頃園區事...

星期評論／求有求好 特色公園才能長久

各地近年推特色公園成顯學，桃園市砸10億元打造7大旗艦公園，暴紅景點遊戲人潮絡繹不絕，卻屢傳設施毀損急封閉修繕等窘境，儘...

高關稅衝擊 竹市府產業資源平台助業者度難關

美國總統川普宣布向各國徵收「對等關稅」，啟動關稅大戰，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。竹市是台灣高科技產業的重鎮...

高醫大退出！清大、桃市府擬合建第二間市立醫院

國立清華大學與私立高雄醫學大學曾簽約合作在桃園航空城蓋醫院，但計畫在去年生變，地方關注後續進展。桃園市衛生局回應，近期已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。