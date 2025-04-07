星期評論／求有求好 特色公園才能長久

各地近年推特色公園成顯學，桃園市砸10億元打造7大旗艦公園，暴紅景點遊戲人潮絡繹不絕，卻屢傳設施毀損急封閉修繕等窘境，儘管問題多出在民眾不當使用，但市府事前規畫、配套不足也有責任，軟硬體應盡早完備，別自砸桃園親子城招牌。

早期公園充斥千篇一律的「罐頭遊具」，近年逐漸汰除後，取而代之的是特色公園、共融全齡遊戲場，桃園市長張善政上任後推出「園宇宙」計畫，7座公園自去年至今年3月底陸續翻新完工後，免門票的戶外主題式遊戲空間，「遛小孩」朝聖人潮一波波。

特色公園齊發、遊具推陳出新，但包含大園區華興池生態公園、龍潭運動公園與平鎮運動公園，啟用後陸續爆出遊戲設施被玩壞、毀損，有安全疑慮，平鎮公園遊戲場上方的台66橋墩甚至還有水泥塊從天而降，「步步驚心」掃興，更有安全上的顧慮。

然而，遊戲設施被迫緊急封閉修繕，「暴紅」的代價，不能全歸咎民眾不當使用，尤其特色公園許多遊具創新少見，民眾不見得玩一次就上手，市府應在開放前做足壓力測試、強化告示，或採分階段開放，汲取回饋調整後再全面啟用，減少遊具「遍體鱗傷」。

維護公共設施需要公私協力，管理單位若發現公園遊戲設施遭惡意破壞，公園管理自治條例有罰則該罰就罰，大人帶孩子到公園遊戲，也要做好陪伴、教育，行動落實「愛它就不要破壞它」，齊心守護公園環境。

不僅硬體要妥善到位，軟體也須跟上腳步。現在人手一機，許多家長、民眾仰賴網路查詢特色公園資訊，但公園遊具設施封閉，得耗時翻找市府官網才查得到公告，不少人遠道而來、敗興而歸；當特色公園愈來愈多，市府應思考整合設置專屬網頁，宣傳新訊也是便民。

桃園是人口最年輕、出生率最高的直轄市，一座座特色公園替城市帶來歡笑活力，張善政市府團隊看準現代人需求，正規畫第二波特色全齡公園，但砸大錢搶蓋特色公園，也要正視暴紅背後的痛點，求有、也要求好，才能長長久久，真正「收服」人心。