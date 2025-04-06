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砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

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高關稅衝擊 竹市府產業資源平台助業者度難關

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
美國總統川普宣布啟動關稅大戰，市府指出，日前行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細的規畫與說明。圖／報系資料照
美國總統川普宣布啟動關稅大戰，市府指出，日前行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細的規畫與說明。圖／報系資料照

美國總統川普宣布向各國徵收「對等關稅」，啟動關稅大戰，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。竹市是台灣高科技產業的重鎮，代理市長邱臣遠指出，儘管半導體產品暫時獲得豁免，但竹市以高科技產業為主的竹科園區及相關產業仍面臨不小壓力，期望中央提出的協助方案能有效降低新竹科技產業的衝擊。

邱臣遠表示，獲得消息後，第一時間已立即指示市府相關局處採取應對措施，包括三項重點，一、將透過工策會持續運作的產業諮詢整合平台，蒐集公協會與中小企業及出口導向廠商的需求與意見。二、透過香山工業區服務中心的產業服務資源，來強化產業輔導、協助檢討供應鏈結構與技術支援。三、爭取中央補助及竹科園區局保持密切聯繫，確保溝通順暢，讓中央政府的相關應對措施能夠有效協助企業與廠商，並落實到新竹市。

市府指出，日前行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細規畫與說明，呼籲該預算的使用必須真正落實到地方，幫助竹市受衝擊的企業與民眾減輕負擔。

新竹 美國 邱臣遠 關稅

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