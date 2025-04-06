清明連假旅宿慘業績慘砍一半 少了陸客桃園業者盼政府吸客

清明連假今天結束，今年國旅民宿市場「慘兮兮」，桃園市知名旅遊景點人潮不像往年，桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時今天下午說，今年國旅「風氣變了」，清明連假生意很差，民眾都出國旅遊，業績是往年的六成，今年更慘，清明連假旅宿只有去年的一半。

清明4天連假前，交通部觀光署統計預告清明連假國內旅遊訂房率不到5成（約47.6%），較前年同期銳近半。桃園市府觀旅局發現，清明連假期間， 人氣第一的老街溪步道、往年人潮滿滿的大溪老街，也未出現紅燈人潮壅塞情景，今天連假結束，桃園旅宿業者證實清明連假旅宿「王小二過年」，業績比去年差。

鍾炫時表示，「清明連假生意很差」，過去民眾重視清明掃墓、中秋傳統節慶，現在民眾清明掃墓，很多人在元宵過後的每周假日就先掃墓，不會等到清明節當天，反映今年掃墓不會大塞車，近幾年風氣變了，以前連假就是國旅的市場，演變現今只要長假，形同出國旅遊好日子，今年清明連假4天，前面或後面請假一天，五天四夜是國外旅遊假期最好時間。

「今年清明連假各地民宿國旅市場都不好」，他指出，桃園旅宿今年清明業績比去年少一半，去年約往年的6成，今年直接少一半，去年解封出國人數多，今年加上匯率，出國人數更多，旅遊風氣改變，大家心裡認為國外旅遊比國內便宜，建議政府檢討國旅市場有何優勢，塑造國旅市場更吸引人、CP值更高，研議國旅市場少了陸客如何填補觀光人潮。

復興區恩愛農場老闆曾彥均認為，今年清明連假訂房最後約5、6成，比去年清明連假業少一半，主要是民眾出國旅遊，加上新聞報導一直炒國旅消費高到一晚破萬塊、不如出國玩，復興後山怎可能如此高消費？況且拉拉山神群升格國家森林遊樂區，很好的景點，但是水蜜桃、櫻花季旺季外，旅宿一直很淡，政府還是要拿出方法宣導景點特色，幫忙吸引國旅客人來玩。