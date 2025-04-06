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高醫大退出！清大、桃市府擬合建第二間市立醫院

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
清大桃園附醫案原計畫生變，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院。本報資料照片
清大桃園附醫案原計畫生變，目前擬朝與市府合作蓋市立醫院。本報資料照片

國立清華大學與私立高雄醫學大學曾簽約合作在桃園航空城蓋醫院，但計畫在去年生變，地方關注後續進展。桃園市衛生局回應，近期已與清大召開協商會議，未來市府不排除會與學校合作，設置第二間市立醫院，若定案，雙方將重新簽訂合作意向書。

清大附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，由市府無償撥用，清大前年7月與高醫大簽約，宣布由高醫大投入100億元興建醫院，高醫大卻在去年萌生退意，雙方去年12月協議終止契約。市府與清大簽署的MOU將於今年8月到期，若屆時清大未找到新的合作夥伴，市府將收回土地。

設院計畫持續受地方關注，議員徐其萬表示，青埔、航空城發展快速，已成為桃園第三大都會區，但國道二號以西沿海地區最大的醫療機構僅有衛福部桃園醫院新屋分院，無論清大是尋找新的BOT合作夥伴，或與市府合作設立市立醫院，地方民眾都樂觀其成，最重要的是加快興建醫院的腳步，以彌補該區域醫療資源嚴重不足的問題。

副市長王明鉅表示，清大與高醫大解約後，仍希望朝興建醫院的方向走，除持續尋找BOT合作夥伴，也表達有意與市府合作設立市立醫院，雙方近期曾召開協商會議，若定案將重新簽訂MOU；目前桃園第一間市立醫院已確定落腳八德霄裡，若清大附醫朝市立醫院發展，未來兩院如何定位及合作，仍有彈性空間。

衛生局表示，今年1月市府與清大曾就合作設立醫院名稱、任務初步討論，盡管MOU即將到期，但該校表示已與多家廠商洽談，將以公開招標方式選定新的合作夥伴，後續設置規模原則為急性一般病床200床、精神急性一般病床30床，並提供24小時急診服務，若定案，市府將與清大重新簽訂MOU，並協助該校設立醫院事宜。

桃園機場 清大 高醫

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