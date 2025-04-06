桃園航空城安置住宅陸續取得使照 將分批驗屋、交屋
桃園航空城安置住宅本月將啟動分批驗屋及交屋程序，桃園市住宅發展處今天表示，此次航空城安置選配住宅多達1400戶，市府與交通部民航局近日將以正式公文，依序通知民眾驗、交屋期程。
住發處表示，此次航空城安置選配住宅多達1400多戶，近期會按取得使照進度，陸續寄發驗交屋公函，民眾接到公文後應攜帶身分證明文件，於指定或另予約定的時間到場驗屋，驗屋時會提供標準表單讓民眾記錄驗屋需改善之處，並於通知繳納第1期購屋款後，辦理產權移轉。
住發處表示，航空城安置住宅工程共有11個街廍、51棟、1925戶，分別有桃市府及民航局等基地，俗稱「蛋白區」與「蛋黃區」，各基地均已進入全區收尾及工程驗收階段，並同步申請使用執照中，3月底已領得第1張使照，其他安置住宅也將於5月底前全數領得使照。
都發局強調，市府與交通部以低於營建成本的價格供安置戶選配安置住宅，但並未減損施工品質，施工過程中相關耐震、防水工法均優於坊間建案，民眾驗屋時可先針對驗屋表單的項目就自宅內部進行驗屋，未來成立管委會時，則依公寓大廈管理條例針對公共區域點交，以維權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言