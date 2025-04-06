桃園航空城安置住宅陸續取得使照 將分批驗屋、交屋

桃園航空城安置住宅本月將啟動分批驗屋及交屋程序，桃園市住宅發展處今天表示，此次航空城安置選配住宅多達1400戶，市府與交通部民航局近日將以正式公文，依序通知民眾驗、交屋期程。

住發處表示，此次航空城安置選配住宅多達1400多戶，近期會按取得使照進度，陸續寄發驗交屋公函，民眾接到公文後應攜帶身分證明文件，於指定或另予約定的時間到場驗屋，驗屋時會提供標準表單讓民眾記錄驗屋需改善之處，並於通知繳納第1期購屋款後，辦理產權移轉。

住發處表示，航空城安置住宅工程共有11個街廍、51棟、1925戶，分別有桃市府及民航局等基地，俗稱「蛋白區」與「蛋黃區」，各基地均已進入全區收尾及工程驗收階段，並同步申請使用執照中，3月底已領得第1張使照，其他安置住宅也將於5月底前全數領得使照。