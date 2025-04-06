竹縣總圖委外經營空間 9日舉辦招商說明會

新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，預計於2026年上半年開放，縣府規畫委外經營空間，導入民間企業經營，提供餐飲、休憩及藝文的服務；縣府今指出，為提供各界充分了解招商條件及內容，將於本月9日下午兩點辦理委外空間招商說明會，為總圖開館籌備再展全新面向。

新竹縣立總圖書館新建工程先前遭批屋頂像「鐵皮屋頂」不夠美觀，文化局長朱淑敏上月在議會專案報告，強調原有設計經都審和多次審查會議通過，且照圖施作，為讓工程銜接順暢，以及金屬屋頂立面優化型式取得多數民眾共識，文化局已另案委託開羅建築事務所團隊進行優化改善設計，將納入民眾參與設計和票選階段，以期充分溝通。

朱淑敏表示，縣立總圖為全新型態智慧型圖書館，未來館內空間規畫包含資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。

總圖書館前圓弧形建築地上2層樓場域空間，地坪約90坪、樓地板面積約180坪，委託經營期間為5年，徵求優質合作夥伴進駐，提升公共建設服務品質。

朱淑敏說，為使各界充分了解招商條件及內容，說明會預訂於4月9日（三）下午2點，於新竹縣立總圖書館工務所2樓會議室召開，以期詳盡介紹委外經營範圍、條件及需求等資訊，並於說明會後辦理公開閱覽及招標作業，敬邀有興趣廠商踴躍參加並參與投標。