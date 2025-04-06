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常違停被檢舉要求塗銷人行道 議員：竹市府要展現決心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
廖子齊呼籲，代理市長邱臣遠應展現決心，給市府各處室足夠的支持，幫助抵抗這些不合理的政治壓力，守住這條人行道，也守住所有行人的安全。記者王駿杰／攝影
廖子齊呼籲，代理市長邱臣遠應展現決心，給市府各處室足夠的支持，幫助抵抗這些不合理的政治壓力，守住這條人行道，也守住所有行人的安全。記者王駿杰／攝影

新竹市政府向中央爭取經費挹注2.62億元改善中華路四段至六段道路，該路段是重要的聯絡道路之一，市府畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，不過，市議員廖子齊指出，有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，廖說，她原本對市府的態度不太樂觀，幸好在多數網友反對下最終才決定暫時不調整，這不是個案，市府應展現決心，不該讓人行道被蠶食鯨吞。

對此，市府交通處表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府都會蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。

廖子齊說，中華路四段靠近中山路的「農會站」公車站牌每天上下學可看到許多成德國中、高中的同學候車、步行，但過去長期缺乏安全的行人空間，學生與行人只能與車輛爭道，風險極高。

廖子齊表示，她為此積極爭取行人空間改善，也感謝市府將此案納入中華路四段至六段的交通工程，目前已經畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，確保步行安全，兼顧停車需求與行人權益，提供更完善的步行環境。

然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道，廖子齊說，無法接受這種做法，也立即聯繫市府，堅決反對塗銷人行道，幸好有許多關心行人安全的網友們大聲聲援，市府才決定暫時不改。

廖子齊說，這並非個案，還有幾處保障行人的交通工程，在壓力下被要求改回去，代表許多沒有引發關注的路段，可能在無聲無息中被犧牲，事實上，行人空間不必與停車需求對立，而是可以透過更好的規畫來兼顧。

廖子齊呼籲，代理市長邱臣遠應展現決心，給市府各處室足夠的支持，幫助抵抗這些不合理的政治壓力，守住這條人行道，也守住所有行人的安全，不要讓每條人行道都要網友群起留言支援才能保下來，更不要讓那些沒炎上的人行道，就這樣無聲無息地死去。

廖子齊表示，她積極爭取行人空間改善，市府已納入中華路四段至六段的交通工程，目前已畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道。記者王駿杰／攝影
廖子齊表示，她積極爭取行人空間改善，市府已納入中華路四段至六段的交通工程，目前已畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道。記者王駿杰／攝影

人行道 行人

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