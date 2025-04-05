苗栗永和山水庫蓄水率100％ 將研議採「微溢流」淨化水質

近來春雨斷斷續續，竹苗地區各大水庫暢飲雨水，有效蓄水量都在九成五以上，水利署上午公布苗栗縣永和山水庫的蓄水率已達100％，水庫也呈現一片靜謐的湖光山色美景。但永和山水庫從田美攔河堰引水入庫必須向農田水利署繳費，水公司因此向來都管控不讓水庫出現滿庫溢流現象，但為淨化水質，下周將研議以「微溢流」方式維護供水品質。

自來水公司第三區管理處指出，永和山水庫為典型的離槽式水庫，從田美攔河堰越域引水入庫，必須繳納費用，水公司基於成本考量，歷年來都將水庫蓄水量控制在不會溢流的水位，前年首次嘗試讓水庫蓄水溢流，希望藉此將水面的浮藻溢流出庫，有助水質淨化。

「永和山水庫出現溢流了！」苗栗縣永和山水庫興建完成已40年，水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象，在地攝影愛好者林桔春長期記錄永和山水庫四季及不同水位的美景，前年2023年首度拍到水庫溢流的場景，讓他驚喜萬分。

三區處副處長徐玟玲表示，前年為清除水面浮藻，曾短暫溢流，往年水公司因引水付費的成本考量，營運上必須「錙銖必較」，今天實際蓄水率為99.94%，可能會因風勢吹拂，間斷出現微量溢流，與進水溢流的情況並不一樣，如果是進水溢流，必須在下游的溪流沿線發出廣播警訊。

她指出，溢流有淨化水質的效果，相較之下CP值高，下周將研議採取引水滿庫「微溢流」，讓下游不會查覺放水，也不影響下游溪流安全。