苗栗永和山水庫蓄水率100％ 將研議採「微溢流」淨化水質

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣永和山水庫蓄水率已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫蓄水率已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供

近來春雨斷斷續續，竹苗地區各大水庫暢飲雨水，有效蓄水量都在九成五以上，水利署上午公布苗栗縣永和山水庫的蓄水率已達100％，水庫也呈現一片靜謐的湖光山色美景。但永和山水庫從田美攔河堰引水入庫必須向農田水利署繳費，水公司因此向來都管控不讓水庫出現滿庫溢流現象，但為淨化水質，下周將研議以「微溢流」方式維護供水品質。

自來水公司第三區管理處指出，永和山水庫為典型的離槽式水庫，從田美攔河堰越域引水入庫，必須繳納費用，水公司基於成本考量，歷年來都將水庫蓄水量控制在不會溢流的水位，前年首次嘗試讓水庫蓄水溢流，希望藉此將水面的浮藻溢流出庫，有助水質淨化。

「永和山水庫出現溢流了！」苗栗縣永和山水庫興建完成已40年，水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來不曾有人見過蓄水自然滿溢的現象，在地攝影愛好者林桔春長期記錄永和山水庫四季及不同水位的美景，前年2023年首度拍到水庫溢流的場景，讓他驚喜萬分。

三區處副處長徐玟玲表示，前年為清除水面浮藻，曾短暫溢流，往年水公司因引水付費的成本考量，營運上必須「錙銖必較」，今天實際蓄水率為99.94%，可能會因風勢吹拂，間斷出現微量溢流，與進水溢流的情況並不一樣，如果是進水溢流，必須在下游的溪流沿線發出廣播警訊。

她指出，溢流有淨化水質的效果，相較之下CP值高，下周將研議採取引水滿庫「微溢流」，讓下游不會查覺放水，也不影響下游溪流安全。

永和山水庫上午9點的水情資料顯示，今天累積的降雨量達到1.5毫米，有效蓄水量3000.7萬立方公尺，今晚10點的最新數據，今日累積的降雨量已提升至9.5毫米，有效蓄水量增為3004.2萬立方公尺。此外，新竹寶二水庫的蓄水率今天也達到百分百的滿庫水量。

永和山水庫蓄水情況，今晚10點最新數據，今日的累積降雨量已提升至9.5毫米，有效蓄水量增為3004.2萬立方公尺。圖／取自經濟部水利署網頁
永和山水庫蓄水情況，今晚10點最新數據，今日的累積降雨量已提升至9.5毫米，有效蓄水量增為3004.2萬立方公尺。圖／取自經濟部水利署網頁
永和山水庫為離槽式水庫，從田美攔河堰引水入庫必須向農田水利署繳費，因此水公司向來管控都不讓水庫出現溢流。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫為離槽式水庫，從田美攔河堰引水入庫必須向農田水利署繳費，因此水公司向來管控都不讓水庫出現溢流。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣永和山水庫蓄水率已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫蓄水率已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫蓄水率今天已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供
苗栗縣永和山水庫蓄水率今天已達百分百，呈現湖光山色的美景。圖／林桔春提供
永和山水庫為離槽式水庫，從田美攔河堰越域引水入庫必須向農田水利署繳費，因此自來水公司向來管控都不讓水庫原水出現溢流。記者胡蓬生／攝影
永和山水庫為離槽式水庫，從田美攔河堰越域引水入庫必須向農田水利署繳費，因此自來水公司向來管控都不讓水庫原水出現溢流。記者胡蓬生／攝影

水公司 水庫 永和

延伸閱讀

苗栗夢幻紫色咖啡屋！幸福啵啵草x許願藤x九重葛 一次收藏

竹縣東興圳多次出現油汙汙染 在地：憂心環境與水質品質

基隆國民運動中心設備舊欠逾億 市府提告催討加強督改

苗栗過去的百貨總是短命？ 「乾鉅百貨」、「鯨友百貨」都撐不過一年

相關新聞

苗栗慈濟園區發臭死亡鼬獾 網友：保育科小女生獨自撿取讓人敬佩

苗栗縣防治野生動物傳染狂犬病，在大安溪的天險阻隔下守住了10年，但2023年發現首例後，迄今已有14例狂犬病陽性案例，其...

苗栗永和山水庫蓄水率100％ 將研議採「微溢流」淨化水質

近來春雨斷斷續續，竹苗地區各大水庫暢飲雨水，有效蓄水量都在九成五以上，水利署上午公布苗栗縣永和山水庫的蓄水率已達100％...

桃園福海宮175周年輔信王公聖誕 蘇俊賓體驗百年飛輦轎

桃園市副市長蘇俊賓下午參加竹圍福海宮創建175年，與輔信王公聖誕千秋大典，並表示竹圍（大園區）福海宮每年輔信王公聖誕時舉...

桃園觀音近年發展迅速 地方爭取捷運青線延伸草漯

桃園捷運青線可行性研究期中報告日前通過交通部審查，路線行經龜山、桃園、蘆竹、大園和中壢5個行政區，地方盼因應草漯重劃區通...

中油三接試車卸載天然氣冒火 地方憂心公安盼開說明會

中油公司桃園三接工程（供應大潭電廠天然氣為主）進入尾聲，日前燃燒塔冒出火光引起地方關切，憂心發生公安問題，雖然中油、桃園...

龍潭老城區假日遊客超難停 民代曝建地下停車場最新進度

桃園市龍潭區老城區缺乏停車場，現況僅有130個車位，不過假日龍潭老城區遊客眾多，常常不敷使用，民代表示，去年就提過希望在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。