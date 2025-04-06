桃園三接「冒火」 地方憂心盼說明

中油在桃園興建第三天然氣接收站工程進入尾聲，近日試車，卻被民眾目擊燃燒塔冒出火光，讓人心驚。民代不滿，中油雖稱此為試車燃燒，未有汙染疑慮，但事前說明不足，呼籲市府環保局加強監督，環保局回應，將要求中油加強說明，讓居民清楚了解運作情形。

桃園觀塘三接站主要供應大潭電廠天然氣，職安署核准中油4月2日至6月中試車，未料第一天就被拍到三接燃燒塔在暗夜裡冒出熊熊火光。居民抱怨，過去常見工廠煙囪冒黑煙，造成汙染，但這次卻看到火光燃燒的景象，讓人緊張，嚇得急忙打119、1999，要求查清楚是不是發生火災。市議員吳進昌說，經了解是三接站正在試車，中油事前雖有向職安署申請獲核准，但居民看見火光，根本不明所以。中油和施工單位先前也完全沒有說明，卸載天然氣作業過程會出現什麼樣的情形，地方都擔心發生火警公安意外。

職安署核准中油試車一路到6月，吳進昌認為，為了避免民眾困擾、恐慌，市府環保局應要求中油縮短試車時間，且未來天然氣船卸載除非有異常，否則不能有燃燒情形。吳進昌與市議員許更生也呼籲市府除了強力監督中油，也應要求中油到觀音區開說明會。

中油說明，三接工程期間是用氮氣封存管線與貯槽，4月1日天然氣船進港後，2日即展開為期卸載作業，把液化天然氣導入管線和貯槽，為避免置換過程有天然氣排放到空氣中，施工單位將收集到的天然氣混合氮氣一起燃燒，所以燃燒塔才有火光，而燃燒後的產物為氮氣和二氧化碳，無汙染情形。強調燃燒塔冒火光是因為試車，並非常態。

環保局表示，中油雖稱試車前有在地方宣傳，但顯然宣傳程度不足，已要求日後試車要先跟議員、里長說清楚時間和可能發生的狀況，不能自以為覺得沒有汙染或安全虞慮就不說清楚。