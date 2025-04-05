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桃茶沙龍松山文創登場 機場飛航主題結合桃園百年名茶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市農業局長陳冠義（左2）到場宣傳桃園茶的特色。圖／桃園市農業局提供
桃園市農業局長陳冠義（左2）到場宣傳桃園茶的特色。圖／桃園市農業局提供

桃園市政府農業局於台北松山文創園區規畫「桃茶沙龍」展今天開幕，展期至13日以「國境之茶，國門之禮」為主題，在機場為策展概念的基礎下，規畫Check-in、候機等趣味互動體驗與品茗交流，同時串聯6大主題展現桃園茶文化的深厚底蘊與魅力

桃園農業局長陳冠義說，桃園得天獨厚的地理環境與氣候條件適合茶樹生長，擁有百年的茶業發展史，而桃園國際機場是台灣往來國際的主要門戶，「桃茶沙龍」展以飛航為主題，讓更多人認識北台灣著名茶鄉桃園，從蜜香四溢的東方美人茶，到甘醇濃郁的桃映紅茶，還有拉拉山高山茶、蘆峰烏龍茶及龍泉茶等，邀民眾一起來探索桃茶精選佳品。

陳冠義說，我們特別以機場為「桃茶沙龍」整體設計概念，將展場打造為沉浸式「茶旅行」，結合Check-in櫃檯、海關、行李輸送帶、免稅店與候機室等場景，串聯6大主題區域，展現桃園茶產業的歷史歷程、茶韻風味及跨界合作等獨特魅力與多元發展，並設置互動體驗區，讓參展者透過趣味方式感受深度茶產業探索之旅，可望將桃園好茶推向國際。

「桃茶沙龍」展覽即日起至13日於松山文創園區創意空間（辦公廳舍一樓）展出，每日上午11時至晚上7時免費參觀，展區另設有餐飲與商店區，提供東方美人茶、桃映紅茶等在地代表茶品選購，另有限量打卡禮及消費滿額禮活動，希望透過趣味主題行銷，吸引更多人來桃園找「茶」。

桃茶沙龍站融入桃園國際機場意境，表現百年好茶行銷世界的願景。圖／桃園市農業局提供
桃茶沙龍站融入桃園國際機場意境，表現百年好茶行銷世界的願景。圖／桃園市農業局提供
桃茶沙龍即日起至13日在松山文創園區展出。圖／桃園市農業局提供
桃茶沙龍即日起至13日在松山文創園區展出。圖／桃園市農業局提供
桃茶沙龍展不只表現桃園茶的高品質，包裝也呈現百年茶文化的底蘊。圖／桃園市農業局提供
桃茶沙龍展不只表現桃園茶的高品質，包裝也呈現百年茶文化的底蘊。圖／桃園市農業局提供

桃園 機場 魅力

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