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桃園福海宮175周年輔信王公聖誕 蘇俊賓體驗百年飛輦轎
桃園市副市長蘇俊賓下午參加竹圍福海宮創建175年，與輔信王公聖誕千秋大典，並表示竹圍（大園區）福海宮每年輔信王公聖誕時舉辦的飛輦轎、過金火儀式超過百年，不僅是宗教活動，也肩負歷史文化傳承的重要使命。
蘇俊賓今日不僅與福海宮主委陳日淡一起體驗飛輦轎，也將先前自己繪製的飛輦轎、過金火圖卡送給福海宮陳日淡。他指出竹圍福海宮逾百年歷史的「飛輦轎、過金火」儀式，2013年已登錄為桃園市定民俗，也等於獲肯定這不僅是在地信仰，更是桃園重要的無形文化資產；輔信王公百餘年來庇佑航空城，被視為航空守護神，他發現今日活動吸引許多年輕一輩信徒參加，市府將持續支持，期盼未來這項傳統文化能持續代代相傳。
蘇俊賓提到，去年曾來觀摩飛輦轎儀式，也與主委陳日淡相約今年將親自參與儀式，今日終於有機會「拜師學藝」如願參與，這項人生初體驗真的不簡單，除了肩上的重擔，還要非常有節奏感並創造離心力，對四位扛轎者的默契是一大考驗，讓他不僅更深入認識在地信仰文化，也對傳統民俗的價值有了全新體悟。
為了感謝主委及廟方人員悉心指導，蘇俊賓也將去年參加活動時手繪的「飛輦轎、過金火」圖卡致贈予陳日淡，除了致上感謝之意，也為這百年傳承的市定民俗留下另一種紀錄。
福海宮主任委員陳日淡說，今年適逢輔信王公渡海來台175周年，感謝市府全力協助以及諸多信眾一同參與輔信王公聖誕及「飛輦轎、過金火」盛典，場面熱烈、意義非凡。因應桃園航空城計畫推動，福海宮預計於明年動土重建，屆時將廣邀各界共襄盛舉。市議員徐其萬、游吾和也參加廟慶，強調未來福海宮遷建，一定會協助集結信徒力量，還有市政府能提供的資源全力支持。
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