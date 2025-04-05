苗栗慈濟園區發臭死亡鼬獾 網友：保育科小女生獨自撿取讓人敬佩

苗栗縣防治野生動物傳染狂犬病，在大安溪的天險阻隔下守住了10年，但2023年發現首例後，迄今已有14例狂犬病陽性案例，其中3月間公館鄉發現鄉內首例，近來縣內各地接連發現野生動物死亡，昨天苗栗市慈濟園區也發現一隻死亡鼬獾，縣府農業處工作人員上午冒雨前往「收屍 」將由動保所送農業部檢驗。

昨天有網友在臉書社團PO圖，在苗栗市慈濟園區發現一隻死亡鼬獾，PO圖者擔心會是狂犬病，特別提醒會去園區散步或遛狗的朋友要留意一下，但這名網友未通報縣府，經媒體詢問，農業處人員上午隨即趕往處理，PO圖網友見了開心地留言「剛剛縣府保育科已經去處理了，超有效率！連假下雨天，一個承辦小女生自己去撿已經發臭長蟲的鼬獾屍體，真的太讓人敬佩了！」

苗栗縣動物保護防疫所張俊義表示，從2013年開始到2023年3月之前，苗栗縣內發現死亡的鼬獾及其他野生動物體內，都未檢出有狂犬病陽性反應，2013年3月間出現首例後，當年共發現4例，包括卓蘭2例、泰安及三義各1例，其後陸續檢出確診個體，今年3月公館鄉出現1例後，全縣已出現14例，發現的範圍侷限在卓蘭、泰安、南庄、大湖、三義及公館，都是野生鼬獾。

縣府農業處指出，近來各地頻頻發現死亡的鼬獾及其他野生動物，4月2日晚間在台13甲線造橋豐富村路段發現一隻死亡的食蟹獴，另外在西湖鄉龍洞村、後龍鎮後龍國小附近分別發現死亡的鼬獾，自然生態保育科接獲通報後都會立即處理，交由動保所送往農業部獸醫研究所檢驗，慈濟園區死亡鼬獾昨天並未接獲通報，上午得知後已派員處理。

張俊義表示，公館鄉死亡鼬獾檢出狂犬病，動保所已聯繫鄉公所在4月2至16日安排增加巡迴場次及家戶犬貓狂犬病疫苗注射、無主遊蕩犬貓捕捉移除，並提供高風險及鄰近地區民眾的飼養犬貓注射狂犬病疫苗。

呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，可避免狂犬病在人和動物間傳播，違反相關法規者可依動物傳染病防治條例處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。