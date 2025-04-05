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桃園觀音近年發展迅速 地方爭取捷運青線延伸草漯

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀音區近年發展迅速，人口持續成長，地方盼捷運青線延伸至此，滿足通勤通學需求。本報資料照片
桃園市觀音區近年發展迅速，人口持續成長，地方盼捷運青線延伸至此，滿足通勤通學需求。本報資料照片

桃園捷運青線可行性研究期中報告日前通過交通部審查，路線行經龜山、桃園、蘆竹、大園和中壢5個行政區，地方盼因應草漯重劃區通勤通學需求，延伸到觀音；捷工局表示，青線規畫已預留尾軌，將視人口成長與都市發展啟動延伸事宜。

國民黨桃園市議員吳進昌表示，觀音有中油三接等國家重大建設，正在蓬勃發展，人口不斷增加，通勤需求越來越大，但大眾運輸工具少得可憐，因應未來長遠發展，捷運青線延伸觀音實有必要。捷工局曾拋軌道與平面道路共構，想法不錯，經費比高架或地下便宜，可直到現在都沒有下文。

吳進昌建議捷運青線將機廠設在觀音草漯，以機廠為起點站，行經草漯市區、觀音工業區、大潭發電廠到桃園科技園區，或行經新坡市區、觀音行政園區到桃園科技園區。他表示，此舉不只能解決青埔腹地不足問題，又能完善大觀音聯外交通路網，滿足民眾需求。

捷工局長劉慶豐表示，觀音應該有通往高鐵桃園站的大眾運輸需求，但路線規畫必須經運量與整體路網檢討，為了不耽誤青線的推動，市府決定是青線先執行，設尾軌保留延伸觀音的可能。另外，今年應該會啟動路網檢討，會在把觀音地區的軌道建設需求納入考量評估範圍。

捷運 桃園 觀音

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