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中油三接試車卸載天然氣冒火 地方憂心公安盼開說明會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中油三接工程3日試車的時候鐵塔冒出火光，地方上以為發生火警公安意外。圖／議員吳進昌臉書
中油三接工程3日試車的時候鐵塔冒出火光，地方上以為發生火警公安意外。圖／議員吳進昌臉書

中油公司桃園三接工程（供應大潭電廠天然氣為主）進入尾聲，日前燃燒塔冒出火光引起地方關切，憂心發生公安問題，雖然中油、桃園環保局都表示沒有安全和汙染虞慮，不過市議員吳進昌、許更生仍強調市府除了要強力監督，也應要求中油到觀音區開說明會。

吳進昌強調，職安署申雖核准中油4月2日至6月試車，為避免造成民眾困擾，市政府環保局應該要求中油縮短試車期間，並請中油應向附近居民辦理說明會，未來天然氣船過來卸載

除非有異常情形，否則不能有燃燒情形。環保局說明，冒火光當天向中油了解情況的時候，中油表示事先有在地方上宣，不過顯然宣導的程度不足，環保局要求中油日後再有試車的情況，要先跟地方議員、里長說清楚試車的日期，還有可能會出現的正常情況，包括冒火光，不能自以為覺得沒有汙染或安全虞慮就不說清楚。

吳進昌指出，這個月3日有中油觀塘液化天然氣接收站（三接）燃燒塔冒出火光，經瞭解是接收站試車工作的一環，該工程試車計畫已向職安署申請在案。液化天然氣接收站是接收液化天然氣船舶，經洩載減壓後輸送給台電大潭電廠發電使用，不屬空汙法列管第一至八批對象，但是中油和施工單位完全沒有說明，卸載天然氣後續的作業過程會出現什麼樣的情況，地方上過去看過煙囪冒黑煙，知道有汙染，這次是冒火光，讓民眾很緊張，還有人打電話到1999以為要求查清楚是不是發生火災。

施工單位向市府說明，工程階段利用氮氣將管線、貯槽氣體封存，1日天然氣船進港後，隔天開始將船舶的液化天然氣洩載進入管線、貯槽，並將管線及儲槽內之氮氣開始置換為天然氣。為避免低壓的天然氣直接排放至大氣中，施工單位收集吹驅過程的低壓天然氣與氮氣混合氣體燃燒，燃燒後的產物為氮氣及二氧化碳，無汙染情形，且僅為試車階段，非為常態現象。吳進昌表示，立法委員涂權吉在觀音的服務處也緊盯中油觀塘液化天然氣廠，並要求隨時做好工安管控及防災預警、災害應變

中油 氮氣 環保局

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