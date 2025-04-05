龍潭老城區假日遊客超難停 民代曝建地下停車場最新進度

桃園市龍潭區老城區缺乏停車場，現況僅有130個車位，不過假日龍潭老城區遊客眾多，常常不敷使用，民代表示，去年就提過希望在龍潭國小及龍潭高中挖地下停車場，解決停車需求，他也提出2個方案，不過經費過高，將透過市府向中央爭取支持。桃園市交通局回應，近日會勘目前研議以地下1層並提供至少300席汽車停車位規畫，預計6月底前完成可行性評估。

龍潭區龍元宮商圈鄰近龍潭大池，且周邊有許多美食小吃，每逢端午龍舟及假日總吸引許多人潮前往，不過停車位不足問題長久，市議員劉熒隆表示，去年5月的總質詢中，提出促進老城區發展，亟需興建地下停車場的建議。目前老城區的停車位約130個，雖然交通局認為已經足夠，但實際上停車需求依然很高。為了吸引更多觀光人潮和滿足居民生活需求，興建地下停車場已是當務之急。

劉熒隆建議在龍潭國小操場開挖地下停車場，他提出2個方案，第一開挖1萬5000平方公尺，提供500個停車位，預算約11億元；第二開挖8000平方公尺，提供260個停車位，預算約6億元。考量到預算龐大，將透過市府向中央爭取支持，桃園市長張善政也表示，重視龍潭的觀光及停車需求，同意針對老城區場地盤點。

交通局回應，龍潭大池周邊500公尺路公有路外停車場提供122席汽車，於神龍路、龍元路設路邊汽車格94席，平均停車率約5成。因龍潭大池觀光活動及附近商業行為熱絡，遇周末假期或節慶時，常顯停車空間不足。