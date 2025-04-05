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龍潭老城區假日遊客超難停 民代曝建地下停車場最新進度
桃園市龍潭區老城區缺乏停車場，現況僅有130個車位，不過假日龍潭老城區遊客眾多，常常不敷使用，民代表示，去年就提過希望在龍潭國小及龍潭高中挖地下停車場，解決停車需求，他也提出2個方案，不過經費過高，將透過市府向中央爭取支持。桃園市交通局回應，近日會勘目前研議以地下1層並提供至少300席汽車停車位規畫，預計6月底前完成可行性評估。
龍潭區龍元宮商圈鄰近龍潭大池，且周邊有許多美食小吃，每逢端午龍舟及假日總吸引許多人潮前往，不過停車位不足問題長久，市議員劉熒隆表示，去年5月的總質詢中，提出促進老城區發展，亟需興建地下停車場的建議。目前老城區的停車位約130個，雖然交通局認為已經足夠，但實際上停車需求依然很高。為了吸引更多觀光人潮和滿足居民生活需求，興建地下停車場已是當務之急。
劉熒隆建議在龍潭國小操場開挖地下停車場，他提出2個方案，第一開挖1萬5000平方公尺，提供500個停車位，預算約11億元；第二開挖8000平方公尺，提供260個停車位，預算約6億元。考量到預算龐大，將透過市府向中央爭取支持，桃園市長張善政也表示，重視龍潭的觀光及停車需求，同意針對老城區場地盤點。
交通局回應，龍潭大池周邊500公尺路公有路外停車場提供122席汽車，於神龍路、龍元路設路邊汽車格94席，平均停車率約5成。因龍潭大池觀光活動及附近商業行為熱絡，遇周末假期或節慶時，常顯停車空間不足。
交通局說，2日邀集相關單位現勘，研議龍潭高中及龍潭國小利用操場興建地下停車場，目前研議以地下1層並提供至少300席汽車停車位規畫。目前正做地下停車場可行性評估，預估6月底前可完成相關評估報告，後續在移請教育局評估學校是否有校舍改建計畫並將地下停車場納入規畫。
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